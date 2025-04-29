姚焯菲與Tiger同演舞台劇 海兒大讚跨平台合作好特別

姚焯菲(Chantel)、海兒、連詩雅、黃浩然連同MIRROR的Tiger(邱傲然)、COLLAR的Winka(陳泳伽)、P1X3L的吳啟洋(Phoebus)聯合演出的音樂劇《三·八》，今早（29日）舉行記者會。Tiger與Chantel在台上表示在首次圍讀的感覺很好，由於角色需要又跳又唱，Chantel稱有挑戰性，並相信自己可以應付得來。Tiger就笑言因為Chantel好後生，所以要找他跟Chantel合作，亦相信是因為角色比較cool，跟自己相似。

TVB X ViuTV X英皇合作

今次舞台劇可以說是TVB及ViuTV跨平台合作，海兒表示自己是代表英皇，所以絕對是跨公司合作，感覺是特別。與海兒一同訪問的Chantel表示除了跟海兒之前見過面外，今次是首次與MIRROR、COLLAR、P1X3L成員等合作，她表示期待擦出火花，「好多都係第一次見，其他演員都未見過。好開心同新鮮！」

海兒自認跳舞不濟

海兒就表示都有聽過不同代表的歌，問到誰的印象最深，她表示對Winka的印象較深，因為自己公司也有女團VIVA，所以特別留意女團。

至於是否需要跳舞，海兒笑言可能大會見過她跳舞之後，會直接刪掉。她又稱對跳舞一事感到有信心，「因為台前幕後都有好多叻人，所以我嗰種無問題嘅信心係源自佢哋。」海兒稱因有歌劇底子，所以不擔心背對白，但有感要加強廣東話部分。