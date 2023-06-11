姚焯菲被媽咪反對入行 要求男友要專一最唔like自大晒命

姚焯菲(Chantel)早前返港接受電台DJ梁泰來訪問，並於今日的《星光背後》播出。她在節目中提到兒時曾幻想當演員，但母親自小管教極嚴，一直反對她發明星夢，而爸爸較任由女兒發展，協助她參戰《星夢》純希望為女兒增加人生經驗，全家人都沒想過她能成名殺入三甲，Chantel說：「我無學過唱歌，比賽零經驗，面試時已心知Gigi一定是冠軍，Gigi她好得意，總是唔出聲，但一開口唱歌，就好犀利全場都震驚。我是只於比賽過程慢慢進步，多謝JW老師等多位導師指導我，亦多跌入過危險區，才了解人生總不會順利。」

曾一度反對海外升學 兩年前15歲孖住戰友炎明熹一起出歌橫掃新人獎，名利在望卻毅然離港升學，Chantel坦承最初曾極反對父母的決定，她說：「一開始是有擔心，好地地無需要走，最初更反對去紐西蘭，會不開心、會嘈架！因為之前不認識紐西蘭，以為只有一片草地及好多羊，羊可能多過人，會好悶好唔鍾意！但父母帶了我去一次，才知是城巿才安心才開始計劃。」 對於過往有不少藝人歌手離開娛圈再回來要面對人走茶涼的現實，Chantel說：「最初都有擔心，但現在時代科技不同了，在那邊我鍾意開live就開live，何時想出po就出po，我兩個月又返來一次，在那邊可以專心讀書，放假又專心做歌，是可以平衡到，最重要這次回來我真心覺得自己成長及獨立了，這才是最大得著。」