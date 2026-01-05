姚焯菲詹天文被問鍾柔美A0形象崩壞 爆Yumi唔開心盼大家給予空間

《萬千星輝頒獎禮2025》今年於澳門上葡京綜合度假村舉行，兩位「聲夢小花」Chantel姚焯菲偕同Windy詹天文以黑白造型亮相紅地毯，齊齊大讚造型師。提到同門Yumi鍾柔美聲稱「A0」卻被爆情史，還有疑似激吻照於網上流出，Chantel和Windy表示日前三人曾到中山開工，Chantel透露：「嗰日都知道佢有少少唔開心，或者困擾，冇特別去問太多嘢，去騷擾佢。」二人認為這個時刻應給Yumi她空間冷靜，又力撐Yumi演出時相當專業，沒有受新聞影響其演出表現。

為受訪片解畫 被問到早前偕Yumi出席《新城勁爆頒獎禮2025》時，Yumi受訪回應跟Eden劉展霆的緋聞期間，兩旁的Chantel和Windy專注地聆聽Yumi發言，畫面中意外捕捉到Chantel陰陰嘴望向Yumi， Windy則露出一臉疑惑的樣子，被指似足年前在網上廣泛流傳三位小六男生升中派位的新聞畫面。被問起當時表情，Chantel相信當時自己正在思考，但已記不起有想什麼，Windy則解釋當時好努力聆聽，加上被記者一條問題嚇一嚇，才露出O嘴表情。

二人被問到將來若拍拖會否選擇公開，詹天文重提入行時已自爆至今只拍過一次拖(A1)，當時交往僅一個星期，認為不需要刻意隱瞞及講個數未出來，順其自然。Chantel表示會支持Yumi，而Windy就認為藝人有時都會有負面新聞，希望大家手下留情。談到Yumi今次因未有提名而缺席，兩人表示不清楚Yumi今後的工作是否受到影響，並稱大家一向不會過問工作安排。