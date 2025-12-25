姚焯菲返港大派朱古力 張馳豪聖誕煮大餐跟家人過

姚焯菲（Chantel）已經返港，昨日她與張馳豪（Aska）到新城廣播，派發聖誕朱古力，並向支持他們一年的粉絲致謝。Chantel笑言每年聖誕都會親自下廚為家人準備大餐，今年亦不例外：「希望他們不會食物中毒啦！」她透露今年將留在家中與家人共度溫馨佳節。

Aska同樣選擇留在家中，陪伴家人一起煮大餐慶祝。他談到最難忘的聖誕時，毫不猶豫地表示：「孤獨的聖誕最難忘！」而Chantel則分享在澳洲度過「超級無敵熱」的聖誕，是她印象最深刻的回憶。