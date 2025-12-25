姚焯菲返港大派朱古力 張馳豪聖誕煮大餐跟家人過

姚焯菲（Chantel）已經返港，昨日她與張馳豪（Aska）到新城廣播，派發聖誕朱古力，並向支持他們一年的粉絲致謝。Chantel笑言每年聖誕都會親自下廚為家人準備大餐，今年亦不例外：「希望他們不會食物中毒啦！」她透露今年將留在家中與家人共度溫馨佳節。
Aska同樣選擇留在家中，陪伴家人一起煮大餐慶祝。他談到最難忘的聖誕時，毫不猶豫地表示：「孤獨的聖誕最難忘！」而Chantel則分享在澳洲度過「超級無敵熱」的聖誕，是她印象最深刻的回憶。
隨着2025年即將結束，Aska回顧過去一年，認為是「豐富的一年」。他先後推出三首不同風格的歌曲《Catch A Feeling》、《燈亮時離場》及《山系戀人》，在音樂上勇於嘗試新方向。除此之外，他更遠赴加拿大等地演出，收穫滿滿。展望2026年，Aska希望能推出個人EP，繼續挑戰自我。
Chantel則表示，雖然今年大部分時間不在香港，但上半年嘗試了不少新事物，包括首次參演《愛回家》及挑戰音樂劇，令她的演藝經歷更為豐富。同時，她亦推出兩首新歌《New Fantasy》及《KMC》。其中《KMC》更是她首次作曲的作品，她坦言這是今年最大的突破，對成果非常滿意。