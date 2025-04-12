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娛樂
2025-04-12 10:30:00

姚焯菲連推兩首歌形象超百變 6月演舞台劇超興奮

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姚焯菲獲委任成為「愛心大使」。（娛樂組攝）

姚焯菲獲委任成為「愛心大使」。（娛樂組攝）

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姚焯菲(Chantel）、林淑敏、黃庭鋒一齊出席「善款移交暨委任愛心大使」活動。Chantel從修哥胡楓手上接過「愛心大使委任狀」，她更與林淑敏、黃庭鋒分享昔日做義工的得着。Chantel表示以前除了有賣旗外，亦曾與家人參與一些長者探訪活動，到不同屋邨探訪獨居老人，印象最深是有老人家屋企玻璃窗破爛而被馬騮不停入屋偷食物，但因為對方未能表達到，所以問題一直未能解決。她坦言幫到人很開心，希望之後可以參與不同探訪活動。

姚焯菲從修哥手上接過委任狀。 林淑敏從修哥手上接過委任狀。 黃庭鋒從修哥手上接過委任狀。

希望大家睇到蛻變

Chantel日前推出一首跳唱歌曲《New Fantasy》，形象有別以往，比較成熟。她希望透過新歌讓大家看到不一樣的她。她坦言今次花了不少時間在排舞上，坦言花不少時間記舞步，自己亦不停問排舞師如何可以做得更好些，動作做得俐落些，很感謝排舞師的團隊耐心的教導。提到MV其中一幕是她把外套逐件除下來，她表示是象徵自己不停蛻變。在推《New Fantasy》之前，她與鍾柔美翻唱欣宜的《女神》，MV中見到她們穿起婚紗，跟《New Fantasy》是完全不同的風格。她表示當日拍攝是一鏡到底，很開心可以在短時間推出兩首歌的MV。她指MV中以歌聲跟鍾柔美用歌聲互相對話，因為跟鍾柔美合作無間，所以很快說完成拍攝。

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姚焯菲很開心可以在短時間內推出兩個不同風格的MV。

姚焯菲很開心可以在短時間內推出兩個不同風格的MV。

舞台劇演出超期待

她透露稍後在《愛．回家之開心速遞》有屬於她的單元，而舞台劇的劇本亦已收到。她表示初步了解過角色跟自己很不同，非常期待以舞台劇演員身份跟大家見面。她表示角色需要唱歌，當中亦要應付長對白，直言「好考演技」。她稱很期待磨練中的過程，因為會過得非常充實。問到拍《愛．回家之開心速遞》有沒有幫助她演舞台劇，她稱不多不少都有，但舞台劇的效果始終跟電視劇是很不同。

 

姚焯菲超期待在舞台劇跟大家見面。

姚焯菲超期待在舞台劇跟大家見面。（娛樂組攝）

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