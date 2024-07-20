姚焯菲鍾柔美詹天文合體開騷 又跳又唱鬥曬音樂才藝

由Chantel姚焯菲、Yumi鍾柔美和Windy詹天文一同舉行的「音樂出沒：Let’s play together 演唱會」，一連兩場昨晚(19日)已在麥花臣場館展開，頭場演出亦順利完成，三位聲夢小花的精彩表演贏得現場觀眾的喝釆和掌聲。

演唱會先由三位小花合唱《失憶周末》，之後便是一人有一首作品時間，Chantel唱出《這個姿態》、Yumi則唱《Y2K還襯我麼》、Windy唱了《大雕刻家》。在表演的同時，她們的粉絲高舉燈牌不分彼此為她們出力打氣，形成一大片燈海，畫面震撼。

完Show擦餐勁

除了自己歌外，Chantel、Yumi和Windy均有翻唱她們欣賞歌手或樂團的作品，由韓國女子組合 ILLIT、BABY MONSTER，到台灣的周杰倫，更有80、90年代經典廣東快歌Medley ，當這些音樂一響起前奏，現場氣氛立即high 爆。今次三位小花除了又唱又跳外，也在台上一展音樂才藝，包括Chantel彈鍵琴、Yumi 吹奏色士風，以及 Windy吹奏長笛，盡顯她們在音樂造詣上的多元化，最後她們以一曲《到此為止》為首晚演出劃上完美句號。完show後，Chantel、Yumi、Windy齊表示很想去大快朵頤，不過還有一晚演出，唯有待至尾場正式表演完後才能擦餐勁。