姚焯菲鍾柔美詹天文大騷才藝 炎明熹現身坐樂易玲後面

《聲夢》三小花︰姚焯菲(Chantel)、鍾柔美(Yumi)和詹天文(Windy) 昨日(20日)在在旺角麥花臣場館舉行《音樂出沒：Let’s play together 演唱會》尾場，全場座無虛席，樂易玲、薛家燕、冼靖峰、林智樂、林沚羿，以及炎明熹亦有來捧場。炎明熹坐在樂易玲身後，二人沒有交流。

三小花在舞台上繼續以用不盡的精力在台上跳唱了接近120分鐘，當中包括多首八九十年代經典中文快歌，包括︰《跳舞街》、《H2O》、《Chotto等等》、《Para Para Sakura》及《今期流行》等等。Chantel、Yumi及Windy在演唱會中再次表演彈琴，吹色士風及吹長笛等才藝，Windy在encore前合唱《給自己的信》時一度感觸落淚。 她們在台上也有表示從出道至今經歷很多，也要感謝所有關注她們的人，沒有大家的支持，她們真的很難行到這𥚃，看到台下來支持的每位聲夢學員，想起很多不同的回憶，而她們最後更表示：「最重要多謝樂小姐！」三人最後合唱新歌《CYA》後為兩晚演唱會畫上完美句號。

完騷後三人接受媒體訪問時表示，她們對表現給予80分，並表示最想做的是吃東西及睡覺。她們指今次因快歌多，排練的時間比較趕，大家已盡力做到最好，不過看到台下觀眾那麽好反應，之前在排練室付出那麽多汗水也是值得，而且最重要是享受就足夠。 及後Windy說唱《到此為止》及《給自己的信》兩首慢歌時，因為就好像自己的心聲，《到此為止》更像回到起點時，所以唱的時候心情很感慨及感動：「唱《給自己的信》嗰時我已經喊咗，因為我見到台下好多手機燈，大家齊齊揮，令我諗起《聲夢》一開始個演唱會都喺麥花臣舉辦，覺得大家都大個咗。」Yumi則說非常不捨得麥花臣這個舞台，也希望在Chantel離港前，能一起拍攝新歌的MV；Chantel 則說回新西蘭後便要預備考試，時間非常緊迫。