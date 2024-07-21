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娛樂
2024-07-21 17:54:56

姚焯菲鍾柔美詹天文大騷才藝 炎明熹現身坐樂易玲後面

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姚焯菲、鍾柔美、詹天文開騷， 炎明熹現身支持。

姚焯菲、鍾柔美、詹天文開騷， 炎明熹現身支持。

《聲夢》三小花︰姚焯菲(Chantel)、鍾柔美(Yumi)和詹天文(Windy) 昨日(20)在旺角麥花臣場館舉行《音樂出沒：Lets play together 演唱會》尾場，全場座無虛席，樂易玲、薛家燕、冼靖峰、林智樂、林沚羿，以及炎明熹亦有來捧場。炎明熹坐在樂易玲身後，二人沒有交流。

薛家燕

三小花在舞台上繼續以用不盡的精力在台上跳唱了接近120分鐘，當中包括多首八九十年代經典中文快歌，包括︰《跳舞街》、《H2O》、《Chotto等等》、《Para Para Sakura》及《今期流行》等等。ChantelYumiWindy在演唱會中再次表演彈琴，吹色士風及吹長笛等才藝，Windyencore前合唱《給自己的信》時一度感觸落淚。

她們在台上也有表示從出道至今經歷很多，也要感謝所有關注她們的人，沒有大家的支持，她們真的很難行到這𥚃，看到台下來支持的每位聲夢學員，想起很多不同的回憶，而她們最後更表示：「最重要多謝樂小姐！」三人最後合唱新歌《CYA》後為兩晚演唱會畫上完美句號。

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姚焯菲(Chantel)、鍾柔美(Yumi)和詹天文(Windy) 在旺角麥花臣場館舉行《音樂出沒：Let’s play together 演唱會》。 姚焯菲(Chantel)、鍾柔美(Yumi)和詹天文(Windy) 在旺角麥花臣場館舉行《音樂出沒：Let’s play together 演唱會》。 姚焯菲(Chantel)、鍾柔美(Yumi)和詹天文(Windy) 在旺角麥花臣場館舉行《音樂出沒：Let’s play together 演唱會》。 姚焯菲(Chantel)、鍾柔美(Yumi)和詹天文(Windy) 在旺角麥花臣場館舉行《音樂出沒：Let’s play together 演唱會》。 姚焯菲(Chantel)、鍾柔美(Yumi)和詹天文(Windy) 在旺角麥花臣場館舉行《音樂出沒：Let’s play together 演唱會》。 姚焯菲(Chantel)、鍾柔美(Yumi)和詹天文(Windy) 在旺角麥花臣場館舉行《音樂出沒：Let’s play together 演唱會》。 姚焯菲(Chantel)、鍾柔美(Yumi)和詹天文(Windy) 在旺角麥花臣場館舉行《音樂出沒：Let’s play together 演唱會》。 姚焯菲(Chantel)、鍾柔美(Yumi)和詹天文(Windy) 在旺角麥花臣場館舉行《音樂出沒：Let’s play together 演唱會》。 姚焯菲(Chantel)、鍾柔美(Yumi)和詹天文(Windy) 在旺角麥花臣場館舉行《音樂出沒：Let’s play together 演唱會》。

完騷後三人接受媒體訪問時表示，她們對表現給予80分，並表示最想做的是吃東西及睡覺。她們指今次因快歌多，排練的時間比較趕，大家已盡力做到最好，不過看到台下觀眾那麽好反應，之前在排練室付出那麽多汗水也是值得，而且最重要是享受就足夠。

及後Windy說唱《到此為止》及《給自己的信》兩首慢歌時，因為就好像自己的心聲，《到此為止》更像回到起點時，所以唱的時候心情很感慨及感動：「唱《給自己的信》嗰時我已經喊咗，因為我見到台下好多手機燈，大家齊齊揮，令我諗起《聲夢》一開始個演唱會都喺麥花臣舉辦，覺得大家都大個咗。」Yumi則說非常不捨得麥花臣這個舞台，也希望在Chantel離港前，能一起拍攝新歌的MVChantel 則說回新西蘭後便要預備考試，時間非常緊迫。

 

姚焯菲(Chantel)、鍾柔美(Yumi)和詹天文(Windy) 在旺角麥花臣場館舉行《音樂出沒：Let’s play together 演唱會》。 姚焯菲(Chantel)、鍾柔美(Yumi)和詹天文(Windy) 在旺角麥花臣場館舉行《音樂出沒：Let’s play together 演唱會》。 姚焯菲(Chantel)、鍾柔美(Yumi)和詹天文(Windy) 在旺角麥花臣場館舉行《音樂出沒：Let’s play together 演唱會》。

Yumi早前DSE放榜，她自言對成績不敢滿慕，因為讀不到自己想讀的學科，坦言有少許不開心，正在思考未來的路要怎樣行。她稱自己很想留在香港讀書，因此要想想日後如何安排。Windy就表示自己未知是否離港升學，坦言今次可以三個一齊在港開騷是非常難得的事，自己特別珍惜。

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(左起)詹天文、姚焯菲、鍾柔美

(左起)詹天文、姚焯菲、鍾柔美