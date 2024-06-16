姚焯菲鍾柔美詹天文7月開騷 Windy預告挑戰高難度舞步

姚焯菲(Chantel)、鍾柔美(Yumi)和詹天文(Windy)將於7月20日在麥花臣場館舉行《音樂出沒Let’s play together》演唱會。三人屆時將在台上為大家帶來意外驚喜，不單止和大家一起歡度暑假，更要帶給大家一個難忘的夏日晚上。

在新西蘭的Chantel表示：「顧名思義，Let’s play together 嘅意思就係一齊玩，冇嘢可以好得過係演唱會度見到粉絲都玩得同我哋一樣咁開心，所以非常期待今次演出，希望可以早d返香港投入綵排工作。」

Yumi說：「除咗我哋三個嘅首本名曲，我哋仲會唱一d大家估唔到我哋會唱嘅歌俾大家聽，而且仲預備咗特別環節，等粉絲可以睇到我哋嘅努力，為我哋感到驕傲。」

Windy則說：「係夏天開演唱會梗係會有勁歌熱舞，已經同排舞師講要挑戰高難度動作，希望到時觀眾可以企起身同我哋一齊跳，享受現場熱鬧開心嘅氣氛。」