姚焯菲首度回應私人影片 透露爸爸沒下禁愛令

姚焯菲(Chantel)早前與家人到新西蘭旅行，日前返港完成隔離後，Chantel抽空到元朗出席其官方後援會舉辦的新歌應援活動，今日則到九龍公園出席網球活動。心情大好的她到場與到場支持她的歌迷打招呼，有近半百「小菲象」在酷熱天氣下撐場。
Chantel接受訪問時分享自己在新西蘭之旅，坦言很喜歡這個地方。問到是不是順道在當地找學校，她表示沒有，但承認新西蘭是她海外升學的首選，並稱「放假返嚟都可以做嘅(演藝工作)。」她又透露自己昨日(23日)已跟炎明熹(Gigi)見面。她指Gigi現時成熟不少，長高了不少，「佢又大個咗啦！」希望大家能有時間一齊到主題公園遊玩。
不追究誰人發布短片
提到她早前有影片流出，父親入稟法院頒佈禁令，她稱爸爸與公司都很幫忙，而爸爸亦沒有因此阻止她當歌手。她表示經過今次事件之後，自己經一事長一智，自己會警醒一些。問到知不知是誰發放，她就表示沒有特別去追究。
與攣毛男是朋友
至於與攣毛男傳出戀情，問Chantel與對方的關係，她說︰「其實係一大班朋友，如果要改變大家關係就未有咁嘅打算，都係一大班朋友一齊玩。」問到爸爸有沒有規定她幾多歲才可拍拖，她說︰「呢方面佢冇乜意見，但佢有講過要以學業為先。」至於現時有沒有追求對象或有人追求，Chantel說︰「順其自然，冇特別想拍拖。」