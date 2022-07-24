姚焯菲首度回應私人影片 透露爸爸沒下禁愛令

姚焯菲(Chantel)早前與家人到新西蘭旅行，日前返港完成隔離後，Chantel抽空到元朗出席其官方後援會舉辦的新歌應援活動，今日則到九龍公園出席網球活動。心情大好的她到場與到場支持她的歌迷打招呼，有近半百「小菲象」在酷熱天氣下撐場。

Chantel接受訪問時分享自己在新西蘭之旅，坦言很喜歡這個地方。問到是不是順道在當地找學校，她表示沒有，但承認新西蘭是她海外升學的首選，並稱「放假返嚟都可以做嘅(演藝工作)。」她又透露自己昨日(23日)已跟炎明熹(Gigi)見面。她指Gigi現時成熟不少，長高了不少，「佢又大個咗啦！」希望大家能有時間一齊到主題公園遊玩。