姚焯菲首挑戰廣播劇 胡子彤做大哥哥處理少女感情事

新城知訊台今天（8日）舉行記者會，宣布本年度第二部廣播劇《成長告訴我們的二三事》，邀請到4位新生代實力派歌手聲音演出，包括姚焯菲（Chantel）、張蔓莎、張蔓姿及胡子彤，通過三個女孩的成長故事，深入探討親情、愛情與自我追尋的人生課題。
新城廣播劇團繼３月推出本年度首部廣播劇《現在就愛》大受歡迎後，本年度第二部廣播劇《成長告訴我們的二三事》將於5月19日首播，於知訊台《QK玉瑛室》節目下午2時30分，星期一至五連續播出，共5集，並於《Bilibala開大喇叭》節目時段重溫。
《成長告訴我們的二三事》劇情講述三位性格迥異的女孩Ocean（Chantel飾）、Ranya（張蔓莎飾）和阿花（張蔓姿飾）的成長經歷；由Chantel聲演的Ocean是個倔強獨立的女生，從小失去父母關愛，卻始終懷抱著尋找母親的渴望；張蔓莎演繹的Ranya是個嚮往愛情的溫室小花，在網戀中屢屢碰壁；張蔓姿聲演的阿花則是努力向上的醫科生，與由胡子彤聲演的哥哥阿木之間有著動人的兄妹情誼。
今天記者會由范振鋒擔任司儀，4位主角各自以朱古力形狀形容劇中的人物性格，吸引大批粉絲到場支持偶像。胡子彤在畫板上畫了一個六角形酒心朱古力，代表足球員有不同能力，盡管成長過程中遇到不少缺失，都可以在不同範疇互補不足；張蔓莎畫了一個心形朱古力，內裡寫上「DARK」字，因她喜歡吃黑朱古力，又可以襯托對愛情充滿幻想，但又十分灰心的Ranya；Chantel畫了一個水滴形朱古力，她稱：「呢粒係海鹽味朱古力，海鹽係鹹嘅，好似眼淚咁，但朱古力係甜嘅，代表成長過程有笑有淚。」至於張蔓姿畫的朱古力最似樣，她表示會加入檸檬，范振鋒質疑她：「食咗會唔會肚屙？」場面搞笑。