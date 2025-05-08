姚焯菲首挑戰廣播劇 胡子彤做大哥哥處理少女感情事

胡子彤、張蔓莎、姚焯菲、張蔓姿將聲演《成長告訴我們的二三事》。

新城知訊台今天（8日）舉行記者會，宣布本年度第二部廣播劇《成長告訴我們的二三事》，邀請到4位新生代實力派歌手聲音演出，包括姚焯菲（Chantel）、張蔓莎、張蔓姿及胡子彤，通過三個女孩的成長故事，深入探討親情、愛情與自我追尋的人生課題。

新城廣播劇團繼３月推出本年度首部廣播劇《現在就愛》大受歡迎後，本年度第二部廣播劇《成長告訴我們的二三事》將於5月19日首播，於知訊台《QK玉瑛室》節目下午2時30分，星期一至五連續播出，共5集，並於《Bilibala開大喇叭》節目時段重溫。