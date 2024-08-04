姚焯菲驚現Chill Club推介榜 網民︰推到Chantel上ViuTV唱

姚焯菲(Chantel)與MC張天賦早前推出合唱歌《誰能避開戀愛這事情》，歌曲連續11日登上YouTube香港地區「音樂發燒影片排行」第一位，此外亦在多個音樂串流播放平台榜首位置，至於在電台及電視台的成績，歌曲在「903專業推介」最高排名得第8 ，於「勁歌金榜」則列於第7位。不過，今日ViuTV公布最新的「Chill Club推介榜」，見到歌曲打入第10名位置，ViuTV的專頁亦特別tag了Chantel的fb帳號，但該帳號似是由網民打理，並非其專頁。
有網民認為Chantel成功登上「Chill Club推介榜」全因MC原故，但亦有網民認為此歌已派台了一段時間，熱潮已過，加上Chantel是無綫人，不明白ViuTV為何有此安排。有網民希望可以有日看到Chantel現身ViuTV跟MC一齊演繹此歌。
何麗全曾表明讓旗下歌手亮相ViuTV
何麗全回巢無綫接管音樂部時，曾向傳媒表示只要旗下歌手的歌可以打入ViuTV的音樂流行榜，頒獎禮又獲獎，無綫是不介意歌手出席，亦歡迎他們的歌手上無綫，他又曾揚言旗下歌手的歌曲一樣會派予ViuTV的音樂節目推介宣傳。王君馨仍跟無綫有約時，她以「G.Race」之名推出的歌曲曾打入2020年的「Chill Club推介榜」第二位，兼入圍角逐《Chill Club推介榜年度推介20/21》的「年度女歌手」。
王君馨曾在商台節目《星光背後》提及此事，表示她的歌曲《Casada》一度成為903叱咤樂壇流行榜專業推介第二位，亦幾乎可成為ViuTV Chill Club推介榜冠軍歌，「我記得嗰陣佢哋想畀Number 1我，但因為我個身份仲喺舊公司，我唔可以say thank you。」