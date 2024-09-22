姚焯菲18歲生日 希望成為好的大人(有片)

9月22日，是姚焯菲(Chantel)的18歲生日，是她自參與《聲夢傳奇》入行後的第四個生日！雖然Chantel今年需要在新西蘭準備公開試，未能回港慶祝，但其fans club仍然舉辦一系列活動，讓身處9,000多公里外的她，可以收到「小菲象」(其fans暱稱)給她的生日祝福。

Chantel fans club除了安排流動宣傳車，於旺角及銅鑼灣區為她慶生外，又派發生日應援物品予到場的「小菲象」，fans club更安排了視像連線，讓在場近百位小菲象向Chantel送上生日祝福，歌迷們一起唱生日歌，越洋為壽星女賀壽，不少「小菲象」亦把握機會，親自與Chantel說出生日祝賀說話。此外，fans club同場設立busking環節，由fans們一一唱出她的個人單曲，包括最新派台作品《至少他不似你》，以作宣傳。Chantel透過視像越洋觀看fans club為她宣傳新歌《至少他不似你》在旺角區安排的大型廣告時，感謝大家對新歌的支持。