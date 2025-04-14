姚焯菲Aska詹天文林智樂出黑膠碟 粉絲晨早排隊掃

為了響應國際唱片業盛事及推動樂迷逛唱片店的樂趣，香港唱片商會今年繼續舉辦《香港唱片店日2025》活動，日前在44間唱片公司、機構及唱片店參與和支持下活動順利展開。今屆共有38款由香港各大唱片公司為唱片店日所出版的專屬產品讓樂迷選購，因這些專屬產品全是限量發售，不少樂迷為買到心頭好，特意早上8時多便到有份參與的唱片店門外排隊等候店家開門搶購。

姚焯菲、詹天文、張馳豪和林智樂先後去了多家唱片店和樂迷見面，在現場的樂迷紛紛拿出早已購買他們四位為《香港唱片店日2025》特別推出的7寸黑膠，希望得到他們的親筆簽名留念，這四位年青歌手表示今年是第二年推出實體產品，看到粉絲拿著這些7寸黑膠那愛不䆁手的表情時，感覺真的很神奇，好像一下子把彼此的距離拉近。

歐信希也是第二年推出專屬產品，亦親自到唱片店買下不少《香港唱片店日2025》的產品，在店裡遇上粉絲購買他的《家傳之寶》7吋薰衣草紫膠唱片，粉絲們熱情地要求和信希影合照，分享在這官方節日與偶像見面的珍貴時刻。

《好聲音》的羅啟豪也去了唱片店感受《香港唱片店日2025》的熱鬧氣氛，看到自己的7吋黑膠售罄後覺得非常不可思議，Ramon 說：「有台灣、澳門歌迷專程來港買我的7寸黑膠細碟，很多豪粉告訴我這張細碟在很多間店舖只花了10分鐘便售罄，他們也要去了多家唱片店才買得到。」

