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娛樂
2023-09-20 09:00:00

姚焯菲Chantel即將17歲生日 小飛象9.24請市民免費搭的士

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姚焯菲Chantel於本周五(22日)17歲生日。

姚焯菲Chantel於本周五(22日)17歲生日。

姚焯菲Chantel將於本周五(22) 17歲生日，今年亦是她加入樂壇後的第三個生日。姚焯菲官方後援會(CFC) 籌備一系列應援活動，除了讓小菲象(姚焯菲fans 暱稱)們有機會與小公主慶祝生日，也舉辦「小菲象請您搭的士— 免費乘車日」活動，讓市民可免費乘搭指定的士，與民同樂之餘，希望大眾認識Chantel及其音樂作品。

Chantel將出席《Chante17iu Birthday Party》生日派對。 Chantel的粉絲舉辧限量「小菲象請您搭的士 — 免費乘車日」。

姚焯菲官方後援會舉辧的應援項目如下：

1. Chantel 17歲生日的士廣告暨「小菲象請您搭的士— 免費乘車日」

詳情：CFC已安排20輛市區的士（「紅的」），自九月十九日起貼上慶祝Chantel 17歲生日的廣告。另外，部分廣告的士，將於九月二十四日（星期日）下午四時至九月二十五日（星期一）早上四時，免費接載乘客。所有車內後座椅背貼上免費乘搭告示的廣告的士，均會在上述時段免除乘客車資（乘客須自行繳付隧道費及其他附加費）。參與「小菲象請您搭的士— 免費乘車日」的的士，更會全程播放Chantel的歌曲！

2. Chante17iu Birthday Party》生日派對

日期：九月二十四日（星期日）

時間：下午2時至5

地點：尖沙咀

詳情：約200位小菲象，連同特別嘉賓，與Chantel大玩遊戲，慶祝她的17歲生日。此活動為私人活動，只招待CFC會員。

九龍塘站Happy Birthday走廊。 Chantel 17歲生日的士廣告。

3. 九龍塘站Happy Birthday走廊

日期：九月十六日至二十八日

地點：港鐵九龍塘站C出口附近

詳情：一連五個生日燈箱，於人來人往的九龍塘站展示，十分壯觀！

 

4. 小菲象「心意牆」巴士站燈箱

日期：九月二十二日至二十八日

地點：尖沙咀彌敦道清真寺外巴士站

詳情：與其他應援燈箱不同，小菲象「心意牆」項目將徵集到，小菲象給Chantel的生日祝福（包括文字及圖片）融入燈箱設計中，令公眾看到小菲象給小公主的打氣說話。

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