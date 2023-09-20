姚焯菲Chantel即將17歲生日 小飛象9.24請市民免費搭的士

姚焯菲Chantel將於本周五(22日) 17歲生日，今年亦是她加入樂壇後的第三個生日。姚焯菲官方後援會(CFC) 籌備一系列應援活動，除了讓小菲象(姚焯菲fans 暱稱)們有機會與小公主慶祝生日，也舉辦「小菲象請您搭的士— 免費乘車日」活動，讓市民可免費乘搭指定的士，與民同樂之餘，希望大眾認識Chantel及其音樂作品。

姚焯菲官方後援會舉辧的應援項目如下： 1. Chantel 17 歲生日的士廣告暨「小菲象請您搭的士— 免費乘車日」 詳情：CFC已安排20輛市區的士（「紅的」），自九月十九日起貼上慶祝Chantel 17歲生日的廣告。另外，部分廣告的士，將於九月二十四日（星期日）下午四時至九月二十五日（星期一）早上四時，免費接載乘客。所有車內後座椅背貼上免費乘搭告示的廣告的士，均會在上述時段免除乘客車資（乘客須自行繳付隧道費及其他附加費）。參與「小菲象請您搭的士— 免費乘車日」的的士，更會全程播放Chantel的歌曲！ 2. 《 Chante17iu Birthday Party 》生日派對 日期：九月二十四日（星期日） 時間：下午2時至5時 地點：尖沙咀 詳情：約200位小菲象，連同特別嘉賓，與Chantel大玩遊戲，慶祝她的17歲生日。此活動為私人活動，只招待CFC會員。

。