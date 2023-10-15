姚焯菲Chantel每次返紐西蘭讀書喊足兩星期　 否認After Class解散：我哋仲係女團

「聲夢小花」姚焯菲Chantel人氣非常高，雖然早前去到紐西蘭讀書嘅佢間唔中先會返嚟香港，不過返到嚟依然受到一大班「小菲象」嘅擁戴，更加為佢舉行一個盛大嘅生日Party。一個人去到外地讀書難免會唔習慣同掛住屋企，Chantel就分享咗一啲讀書嘅趣事，仲自爆自己返去會喊足兩個禮拜添；對於有傳After Class會解散，Chantel亦都回應組合嘅現況，強調佢哋「仲係女團」，仲透露製作緊新歌，叫Fans們期待吓。

17歲生日獲「小菲象」搞Party慶生

早前Chantel喺紐西蘭返嚟香港，除咗繼續工作外，亦都同「小菲象」一齊度過佢嘅17歲生日。Chantel就話好開心可以有咁多人同佢慶生，被問到今年收到最窩心嘅禮物，Chantel表示一定係Fans親自製作嘅兩本書，入面包含唔少窩心嘅字句，好似係係同Chantel嘅相識經過，對Chantel嘅印象等等。不過，Chantel亦都呼籲「小菲象」切勿浪費金錢買禮物，最好就將買禮物嘅錢捐俾慈善機構幫人。

至於17歲嘅目標，Chantel就表示係努力學業：「我會想讀好啲書，考好啲成績，因為我覺得宜家Focus喺讀書上，事業暫時都穩定，而呢個好成績係幫你入一間好嘅大學，所以想17歲可以完成學業同考到好成績。」Chantel亦都透露喺紐西蘭學緊車，希望喺呢一年可以學識揸車，夠18歲就可以學車，不過Chantel亦都笑言回港兩星期冇揸車，要花啲時間再熟習。