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娛樂
2023-10-15 14:15:06

姚焯菲Chantel每次返紐西蘭讀書喊足兩星期　 否認After Class解散：我哋仲係女團

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姚焯菲Chantel專訪｜自爆每次返紐西蘭讀書喊足兩個星期-否認after-class解散：我哋仲係女團

「聲夢小花」姚焯菲Chantel人氣非常高，雖然早前去到紐西蘭讀書嘅佢間唔中先會返嚟香港，不過返到嚟依然受到一大班「小菲象」嘅擁戴，更加為佢舉行一個盛大嘅生日Party。一個人去到外地讀書難免會唔習慣同掛住屋企，Chantel就分享咗一啲讀書嘅趣事，仲自爆自己返去會喊足兩個禮拜添；對於有傳After Class會解散，Chantel亦都回應組合嘅現況，強調佢哋「仲係女團」，仲透露製作緊新歌，叫Fans們期待吓。

17歲生日獲「小菲象」搞Party慶生 

早前Chantel喺紐西蘭返嚟香港，除咗繼續工作外，亦都同「小菲象」一齊度過佢嘅17歲生日。Chantel就話好開心可以有咁多人同佢慶生，被問到今年收到最窩心嘅禮物，Chantel表示一定係Fans親自製作嘅兩本書，入面包含唔少窩心嘅字句，好似係係同Chantel嘅相識經過，對Chantel嘅印象等等。不過，Chantel亦都呼籲「小菲象」切勿浪費金錢買禮物，最好就將買禮物嘅錢捐俾慈善機構幫人。

至於17歲嘅目標，Chantel就表示係努力學業：「我會想讀好啲書，考好啲成績，因為我覺得宜家Focus喺讀書上，事業暫時都穩定，而呢個好成績係幫你入一間好嘅大學，所以想17歲可以完成學業同考到好成績。」Chantel亦都透露喺紐西蘭學緊車，希望喺呢一年可以學識揸車，夠18歲就可以學車，不過Chantel亦都笑言回港兩星期冇揸車，要花啲時間再熟習。

你喊啦，喊到浸晒間房我就可以喺到划船啦

雖然已經到海外讀書一段時間，不過Chantel就透露依然會唔習慣到掛住屋企，佢仲自爆每次返去至少會喊兩個星期，佢仲分享咗其中一次爆喊經歷：「有一次上上吓堂，我哋喺圖書館入面，老師就話大家做自己嘢，跟住做做吓嘢覺得好唔掂，好Stressed（大壓力），好唔開心，我冇問老師就衝咗去廁所，15分鐘後先返嚟。」雖然會唔捨得香港，所幸喺紐西蘭都有朋友開解：「佢哋好了解我嘅，同埋我個同房好搞笑，佢係玩開划船，每次我一喊佢就會話『你喊啦，喊到浸晒間房我就可以喺到划船啦』，跟住就會氹到我笑同習慣啲。」

有傳Chantel將會返港升讀大學，佢就話仲考慮中，香港係其中一個選擇，實際就要視乎成績而定。至於學系上佢就偏向Business方面嘅學系，特別係同娛樂、音樂有關嘅商科。

戥Gigi開騷開心直言自己未準備好

事業上Chantel透露正準備一首新嘅慢歌，亦都投入咗唔少自己嘅Idea，更加指希望可以去到北海道拍攝MV。對於未來嘅作品，Chantel希望有機會可以同紐西蘭或者台灣歌手合作，希望自己嘅歌可以去到其他地方，同時因為上一首作品《這個姿態》獲得唔少好評，Chantel亦指好想繼續向呢個方向有新嘗試，嘗試Rap同快歌，甚至係跳唱，突破自己。

一直都盛傳久未合體嘅After Class將會解散，Chantel就澄清佢哋係唔會解散，只不過4個人各有各忙，不過正在準備新嘅歌曲，仲強調「我哋都仲係一個女團」，同時透露正在努力製作新歌中。至於被問到組合另一成員炎明熹Gigi早前舉行個唱，Chantel表示戥佢開心，但係就認為自己未準備好：「我覺得我嘅心態仲未Ready，我仲會有少少驚，但係覺得可以再籌備吓，希望成年後先開騷會有安全感啲。」

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

Chantel將出席《Chante17iu Birthday Party》生日派對。 九龍塘站Happy Birthday走廊。 生活 生活 生活 Chantel獲好友開船P補祝17歲生日。 Chantel獲好友開船P補祝17歲生日。 Chantel獲好友開船P補祝17歲生日。
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