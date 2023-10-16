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娛樂
2023-10-16 10:22:51

姚焯菲Chantel首本個人相集《ONe》推出一周即全數售罄 登銷量榜首

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姚焯菲Chantel首本個人相集《ONe》推出一周即全數售罄 登銷量榜首

姚焯菲Chantel首本個人相集《ONe》推出一周即全數售罄 登銷量榜首

Chantel姚焯菲早前推出首本個人相集《ONe》暨首隻個人單曲CD《這個姿態》，大受市場歡迎，公開發售約一周已全數售罄，並登上多個唱片銷量榜榜首。雖然Chantel近日已離港繼續學業，但她離港前，曾參與「一日店長」活動，到唱片店宣傳相集。

Chantel姚焯菲首本個人相集《ONe》大受歡迎全數售罄 登銷量榜首 Chantel姚焯菲首本個人相集《ONe》大受歡迎全數售罄 登銷量榜首 姚焯菲Chantel首本個人相集《ONe》推出一周即全數售罄 登銷量榜首

由Chantel所屬唱片公司出版的《ONe》，收集了大量Chantel在七月拍攝新歌《這個姿態》MV時的相片。這些專程到日本東京多個景點取景的相片，涵蓋六個不同風格的造型：由配戴著近月於亞洲受追捧，蘇格蘭設計師品牌時尚貓仔貓及兔仔帽，展現少女風格的相片，及後包括多個不同造型，最後穿上型格成熟服裝，於東京鐵塔外留影，象徵著由小女孩蛻變至成熟女生。部分相片更是在日本著名的花火祭取景，製作用心。

Chantel亦指出：「我知道這本相冊的製作是非常有心思，從幾千張相挑選現時相冊內的幾百張相。相冊內每一幅相都十分有意思，大家會發現不是每幅相都看著鏡頭或是擺了姿勢的靚相，有些是捕捉我拍MV時的微動作和特別一刻，甚或不是太美麗的。但我覺得都是十分有意義的一刻，看著時更會回憶起拍MV時的一些回憶。」

姚焯菲（Chantel）身高165cm。（Chantel IG） 姚焯菲（Chantel）身高165cm。（Chantel IG） 姚焯菲（Chantel）身高165cm。（Chantel IG） 姚焯菲（Chantel）身高165cm。（Chantel IG） 姚焯菲（Chantel）身高165cm。（Chantel IG） 姚焯菲（Chantel）身高165cm。（Chantel IG） 姚焯菲（Chantel）身高165cm。（Chantel IG） 姚焯菲（Chantel）身高165cm。（Chantel IG）

Chantel早前亦趕在離港繼續升學前，於十月五日參與「一日店長」活動，到旺角區多間唱片店，扮演店長角色，不單親自銷售及宣傳《ONe》，更親筆簽名予活動期間購買《ONe》的fans，及主動提出與每位購買《ONe》的fans合照，現場氣氛熱烈。此次「一日店長」行程安排別具特色，除了第一站是屬於連鎖店之外，其餘三間均是較具傳統色彩的唱片舖，代表著Chantel對本地音樂產業的支持。原來，這更是Chantel首次到這類匯聚舊式唱片店的商場，Chantel對該處的陳設風格亦大感新鮮，所以作為「千禧後」的她，不禁拿起手機四處留影。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

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