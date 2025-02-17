姜丹尼爾香港騷唱足120分鐘 encore獻唱派心冧fans

韓國人氣男歌手姜丹尼爾(Kang Daniel)，事隔兩年再度來港，周日於西沙GO PARK AXA安盛創夢館舉行《2025 KANGDANIEL CONCERT [ACT]》演唱會，成功吸引大批fans前往捧場，演出時間長達120分鐘，氣氛熱烈。 姜丹尼爾這次來港舉行演唱會，現場不僅有香港fans，還吸引了不少內地及東南亞fans專程前往。演唱會於傍晚6時開始，姜丹尼爾以黑色閃耀西裝登場，率先演唱《Losing Myself》和《Outerspace》為演出揭開序幕，引來全場尖叫。姜丹尼爾用廣東話「你好」向fans打招呼，又稱：「我等了這一天很久。」並詢問fans在農曆新年期間，有否享用美食。

整場演出中，姜丹尼爾全程唱跳，並換上4套造型。他表示：「這次巡迴演出最大的不同，在於有樂隊現場演奏，所有歌曲都要重新編曲，讓音樂更加豐富。」他強調對音樂的熱愛，又稱每次演唱《Color》，都會想起出道初期，慨歎時間過真快，他說：「有大家陪伴我成長，令一切更有意義。無論從何時開始喜歡我，我一樣感謝。」

勁歌熱舞 加碼安歌 姜丹尼爾接連演唱了多首熱門歌曲，包括《Wasteland》、《S.O.S》和《Parade》。在演唱《Electric Shock》時，他更加入戲劇效果，讓兩名舞蹈員將他抬到舞台進行「心肺復蘇」。演唱會的尾聲，他首次獻唱日文歌《RE8EL》的韓語版本，並在encore環節加碼再唱一次，掀起全場高潮。

在結束前，姜丹尼爾特別感謝所有工作人員及fans，「這次舞台與觀眾席距離很近，氣氛特別好。」最後他以射箭方式向fans大派心心，並高呼「Love You」，結束這場音樂盛宴。