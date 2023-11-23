姜卓文孭飛演音樂劇《三少爺的劍》 姜大衛︰幾叻仔！

《三少爺的劍》是根據著名作家古龍先生的同名小說改編而成的音樂劇，由「進念十二面體」把它首次搬上舞台。首演週兩晚，姜卓文父母姜大衞、李琳琳、陳嘉上導演、陳善之、葉童一眾前輩級人馬到場觀賞。 該音樂劇由姜卓文和一班優秀的演員陣容擔綱主要角色，他們出色的演技和歌唱實力，將小說中的角色栩栩如生地呈現在觀眾面前。此外，舞台設計、服裝和音樂將通過精心的設計和製作，營造出一個令人驚嘆的舞台演出。

編劇及導演胡恩威在演出後對現場觀眾說︰「我一直到希望改編古龍先生的武俠小說做舞台劇。我在找他的版權時，用咗好耐時間，找來找去找不到。最後一次機緣巧合，和我學長陳嘉上導演聯絡上，他幫我找到《三少爺的劍》版權持有公司。所以我真的非常多謝陳嘉上導演的幫忙。」 陳嘉上導演在演出後接受訪問說︰「非常感謝導演胡恩威對音樂劇《三少爺的劍》的熱情支持和喜愛！我很高興你(胡恩威)這部音樂劇能夠很好地呈現古龍原著的精髓感到驚喜和滿意。在當今的電影、戲劇和文學作品中，有些人會借用古龍的名字和元素，但卻改變了原著的本質。然而，音樂話劇《三少爺的劍》通過精心的劇本和製作，成功地保留了古龍小說的精髓，並將其發揮得淋漓盡致。這種能夠讓觀眾聯想到古龍小說原汁原味的感覺，確實是一個令人驚喜的體驗。」