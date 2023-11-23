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娛樂
2023-11-23 23:33:46

姜卓文孭飛演音樂劇《三少爺的劍》 姜大衛︰幾叻仔！

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姜卓文參與《三少爺的劍》音樂劇，表現獲不少人大讚。

《三少爺的劍》是根據著名作家古龍先生的同名小說改編而成的音樂劇，由「進念十二面體」把它首次搬上舞台。首演週兩晚，姜卓文父母姜大衞、李琳琳、陳嘉上導演、陳善之、葉童一眾前輩級人馬到場觀賞。

該音樂劇由姜卓文和一班優秀的演員陣容擔綱主要角色，他們出色的演技和歌唱實力，將小說中的角色栩栩如生地呈現在觀眾面前。此外，舞台設計、服裝和音樂將通過精心的設計和製作，營造出一個令人驚嘆的舞台演出。

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姜卓文父母到場支持。

編劇及導演胡恩威在演出後對現場觀眾說︰「我一直到希望改編古龍先生的武俠小說做舞台劇。我在找他的版權時，用咗好耐時間，找來找去找不到。最後一次機緣巧合，和我學長陳嘉上導演聯絡上，他幫我找到《三少爺的劍》版權持有公司。所以我真的非常多謝陳嘉上導演的幫忙。」

陳嘉上導演在演出後接受訪問說︰「非常感謝導演胡恩威對音樂劇《三少爺的劍》的熱情支持和喜愛！我很高興你(胡恩威)這部音樂劇能夠很好地呈現古龍原著的精髓感到驚喜和滿意。在當今的電影、戲劇和文學作品中，有些人會借用古龍的名字和元素，但卻改變了原著的本質。然而，音樂話劇《三少爺的劍》通過精心的劇本和製作，成功地保留了古龍小說的精髓，並將其發揮得淋漓盡致。這種能夠讓觀眾聯想到古龍小說原汁原味的感覺，確實是一個令人驚喜的體驗。」

(左起)余家倫、陳善之、陳嘉上到埸支持「進念 二十體」的胡恩威。

姜卓文父親John哥姜大衞接受訪問說: 「佢都幾叻仔！咁多對白我就背唔到啦(笑)，但返到屋企再指點下佢()。」而母親李琳琳說:「其實我覺得，進念嘅演出係好另類嘅，但每一次都比我有好驚喜，包括舞台設計、聲音和音樂、造型服裝都係非常好！希望他們屢創新高。」

葉童更有興趣地問姜卓文 : 「究竟你在戲裏面，講咗幾多個殺殺殺死死死的字？」姜卓文笑說：「真係多到數唔到！」葉童為他打氣說到︰「你做得非常好，好cool，好型，你又靚仔，就可以了。」

演三少爺的姜卓文（左）和演烏雅的陳俊堅（右）獲影后級葉童鼓勵。

葉家寶、John哥、琳琳、陳善之、吳國亮都是藝術界精英。

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