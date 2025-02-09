姜大衛看透由男一變綠葉 自言再退下去不會再做

姜大衛（John）和李琳琳日前接受香港電台《舊日的足跡》訪問。去年姜大衛首次獲提名「香港電影金像獎」便奪得「最佳男配角」 ，太太李琳琳早前就憑同志電影《從今以後》入圍「第 18 屆亞洲電影大奬」最佳女配角提名，也是其從影以來首次獲電影奬項提名，結果將於下月揭盅。 不過，琳琳姐坦言對獲獎沒有信心： 「我經常看電影，看到很多演員的演出十分自然，很投入角色。我在這部戲的出場時間不是太長，能夠獲提名已經是我的得著。在我 62 年的演藝生涯中總算得到一些認同，我很開心。」丈夫 John 哥對太太的演出表示百分百支持，更笑稱看過電影後，也懷疑太太是同性戀。

琳琳姐指 John 哥年輕時的演藝事業經歷過輝煌時刻，近十年的電影演出較少，以現時的年紀獲獎，能夠得到大家的認同確實令他們非常開心。由從前的一線小生變成綠葉角色，John 哥稱，以前眼見前輩由大明星慢慢變成配角，甚至特約演員，早已看得通透。「我們這行不會永遠在同一個位，現時我當男配角，可以保持配角位置已經非常好。如果再退下去，相信我也不會再做了。」眾所周知，John哥和琳琳姐是圈中的恩愛夫妻。兩人不忘在節目中打情罵俏。John哥指琳琳姐是個普通的太太，因他們都是普通人。琳琳姐隨即反駁：「你說錯了，我是一個不合格的太太，我懶，又不懂做家務。我也要向子女說句對不起，因為他們的媽媽是個執着的人。大女依蘭很乖，過時過節必會好好安排。（會着急兒子卓文的婚姻嗎？） 不心急，我認為男孩子要有能力養家才好談婚論嫁，不需要大富大貴，但最重要有經濟基礎。」

兩人結婚50年，情人節將至，淑梅姐問他們將如何慶祝？John哥表示： 「兩夫妻經過不同階段，有激情、愛情、感情，現時是互相需要對方、不能沒有對方的時候。我們淡淡地、自然而然一直走來，不強求也不會放棄。我在想我們會否有另一個 50 年。」琳琳姐笑說： 「不要太長命，第二世吧！不過第二世你會揀第二個！」John哥即鬼馬地回應：「第二世我要做你，報仇咁報，但大家都要一齊。」琳琳姐特別提到對John哥感到歉疚：「我要多謝他的包容，即使不高興也很快便會忘記，不像我那樣計較。」John則笑說： 「你現在也沒有那麼計較。我們應該感恩，大家終於成功互相忍讓了。」