姜大衛自認係飛仔與李琳琳奉女承婚 自感人生燦爛冇埋怨過

姜大衛（John哥）日前 (17日) 接受新城廣播節目《QK玉瑛室》主持譚玉瑛、何基佑及麥皓兒訪問，童星入行至今已73年的John哥，直言當初是父母帶入行，「我父母都係做呢行，咁啱又要搵小演員，嗰時都冇得揀，係個天揀我，後來觀眾揀，直到依家。」

John哥直言入行至今都保持初心，由於是自己喜歡的職業，所以就算有多辛苦都不會有怨言，「我一生人過得都幾燦爛、幾滿足，4歲由童星做到依家，完全冇埋怨過，唔知點解，一定係好鍾意呢行，唔覺得攰。」John哥又指小時候拍戲很開心，因為可以賺錢又不用上學，「我十幾歲就做主角，五百蚊一部戲，後期做武師就鍾意拍打戲，邵氏搵親我哋都係拍武打片，當年後生唔知咩叫辛苦，日頭打完，夜晚收工就出去打保齡、打枱波。」

John哥和太太李琳琳結婚至今携手走過50年，他大爆兩人相識經過是在婚禮上，「當年石天結婚，佢做伴娘，我同朋友去飲，其實同佢都識，但唔係好熟，之後梗係我追佢啦！」譚玉瑛聞言表示：「當時喺觀眾眼中，佢（李琳琳）好似飛女，成日着迷你裙又化粧，係時代尖端女性，就算你成日拍武打片，但你又好文靜。」John哥笑言：「我都唔知鍾意佢啲咩，係緣份。」

何基佑問John哥當時與李琳琳拍拖有什麼考量？John哥形容兩人是敢作敢為，「真正嘅明星係唔可以公開戀情，驚粉絲唔鍾意，同埋影響票房，但我個人好反叛，覺得結婚好正常啫，我仲係奉女成婚，冇大排筳席，我哋係天主教徒，只係去教堂結婚，夜晚飲完第二日就飛咗去度蜜月。」John哥續說：「我係飛仔，佢係飛女，都係反叛，但結婚係我哋私事，唔需要交代，只要我向佢交代，佢向我交代，好聽啲係前衛，我哋係為咗目的不擇手段。」