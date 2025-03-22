姜大衛76歲太太李琳琳年初肺炎入院 驚險走過鬼門關

現年77歲的姜大衛（John哥）與76歲的李琳琳是圈中的模範夫婦，二人於1974年結婚，至今已一起逾50年。李琳琳於2011年患上大腸癌，當時幸得姜大衛全面停工悉心照料，直至康復後才繼續幕前工作。近日，夫妻二人接受好友汪曼玲的YouTube頻道《快拍。曼鏡頭》的訪問，李琳琳更驚爆年初因肺炎入院，差點踏入鬼門關。 李琳琳自爆今年1月曾因肺炎入院6日，由元旦日開始發病，她說：「我係一個唔係好錫身嘅人，近呢幾年注意咗， 前排啲肺炎好勁，有啲人抵唔住都往生咗。我都唔知自己係咁嚴重，直到我去睇醫生嘅時候，醫生叫我即刻入院。第二日醫生同護士講，如果佢係第二個，就已經死咗，我先知原來係咁嚴重。」姜大衛補充指太太肺部X光片左右都花晒，醫生怕是腫瘤，立即搵專科醫生檢查，「好好彩原來唔係，係花咗，肺炎。」

「愛妻號」姜大衛直言當刻心力交瘁：「醫院又只可以陪到夜晚，又要顧住佢中午食乜，晚飯食乜，啲仔女又去探佢，不過都唔緊要，知道佢有好轉，可以出院大家都開心。」他更大爆李琳琳身體差，去年已經試過入院兩次，並指太太經常拖延去睇醫生，李琳琳則說：「肺炎嘅次數都幾多，每到夜晚個人都會覺得慶慶哋，不過又唔係發燒，小便又覺得熱，所以我有好經驗，一到差唔多就覺得好似係肺炎，但係都係拖幾日先見醫生。」



李琳琳坦言覺得對不起家人：「可能我太唔在乎，近排我都反醒咗，我老公好錫我，啲仔又好緊張我，佢哋緊張我仲多過我自己，所以近排都同佢哋講過幾次sorry，成日要對佢哋咁費心，我個人又執着同任性，又唔識做家務，得到佢哋咁錫我，真係好感動。」姜大衛就發表愛的宣言說道：「兩夫妻經過唔同階段，有激情、愛情、感情，而家係互相需要對方、唔可能冇對方嘅時候。我哋淡淡地、自然而然一直走嚟，唔強求都唔會放棄。」



