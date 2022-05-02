姜漢娜 李準演Disney+古裝韓劇《紅丹心》

《我的室友是九尾狐》女星姜漢娜，與《寧靜海》男星李準合作演出的Disney+古裝韓劇《紅丹心》，將於今晚播出，兩人連同男星張赫今日於韓國首爾出席新劇發布會，李準稱今次出演，對他來說是一次挑戰。

李準挑戰 古裝歷史劇 第一次拍古裝歷史劇的李準稱，「其實我對歷史劇有一種恐懼感，不過知道有張赫會出演，就當是一次新挑戰吧。」《紅丹心》是一齣描述朝鮮王朝的歷史劇，講述李準飾演朝鮮王帝李泰，與姜漢娜飾演的劉貞，發展一段禁忌之戀，李準說：「這部劇本身有些題材較為沉重，但我不是一個沉重的人。如何才能演好深沉的情感呢？這是我最擔心的。劇集人物之間的矛盾越糾纏不清，我就有一種如何解決壓力的煩惱。」