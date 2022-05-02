姜漢娜 李準演Disney+古裝韓劇《紅丹心》

《我的室友是九尾狐》女星姜漢娜，與《寧靜海》男星李準合作演出的Disney+古裝韓劇《紅丹心》，將於今晚播出，兩人連同男星張赫今日於韓國首爾出席新劇發布會，李準稱今次出演，對他來說是一次挑戰。
李準挑戰古裝歷史劇
第一次拍古裝歷史劇的李準稱，「其實我對歷史劇有一種恐懼感，不過知道有張赫會出演，就當是一次新挑戰吧。」《紅丹心》是一齣描述朝鮮王朝的歷史劇，講述李準飾演朝鮮王帝李泰，與姜漢娜飾演的劉貞，發展一段禁忌之戀，李準說：「這部劇本身有些題材較為沉重，但我不是一個沉重的人。如何才能演好深沉的情感呢？這是我最擔心的。劇集人物之間的矛盾越糾纏不清，我就有一種如何解決壓力的煩惱。」
姜漢娜讚張赫照顧後輩
飾演議政大臣朴繼元的張赫，指劇中充滿爾虞我詐、亂世虐戀，但他大讚姜漢娜、李準演得非常好，張赫說：「兩人在工作上都很認真，對自己的角色有很多顧慮。所以在拍攝時會和他們開玩笑，又談了很多關於工作和角色的事情。」姜漢娜說：「過去和張赫前輩一起拍戲時學到很多，因此有時看著劇本，會想朴繼元會在這個場景場景出現嗎。」姜漢娜又指，為了演劉貞一角，用了一個過往從未用過的演法，「其實我每次拍劇都在學習。」《紅丹心》今日開始逢星期一、二晚Disney+播出及更新。