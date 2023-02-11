姜濤不適缺席活動 隊友代報平安稱狀態OK(有片)

MIRROR今日出席易賞錢於灣仔會議展覽中心 舉辦的「一秒 GO 一起 GREEN」啟動禮，在活動結束後，11位成員接受傳媒訪問。姜濤因身體不適缺席今日活動，對於MIRROR又一次未能齊人，隊長Lokman表示：「我哋都好期待，但冇辦法，我哋都好想快啲以齊人演出畀大家睇。」副隊長AK就透露已即時短訊關心姜濤，指他昨日收工後開始感到唔舒服，都有叫他先作休息，直至今早才得悉他病倒，相信是轉天氣冷親引致。

有記者問到姜濤會否因網上被批評而影響到心理狀況，他近期亦甚少更新IG讓姜糖相當憂心，AK則指：「我覺得IG度PO嘢就隨心啦，可能呢段時間專心養傷，佢明白Fans關心，佢有時都唔係想PO太多傷患嘅嘢，佢都唔想大家擔心。」大家最關心姜濤的情緒狀態，Edan指姜濤近排狀態OK，如為今次活動表演，他亦有份一齊練，都有12人一同排舞，無奈卻未能站台表演，但隊友就指他腳傷應未能百份百康復，排練及時間上也需要慢慢回復，就姜濤臨時缺席，今早即時改動以11人版本排練。AK指姜濤正專心養傷，很多運動也無法做，隊友們也想給他空間，不會過問太多及給他壓力，亦經常會透過Group關心對方。Stanley之前叫過姜濤去他開設的健身室做Gym，原來姜濤已去了做運動，雖然因傷患而作有限度的運動量，但Stanley則指姜濤亦瘦了些少。

Edan讚Angela演技

另外，Edan與Jer談到角逐金像獎最佳新演員，Edan還靠兩片同時入圍，他指可以入圍已當贏了，所以行開心，至於姜濤未能躋身新人獎最後五強，Edan也認為感到可惜，但姜濤可以爭奪原創電影歌曲一獎也戥他高興。談到月前傳出緋聞的袁澧林（Angela）有份爭金像影后，Edan稱也有睇對方的入圍電影《窄路微塵》，大讚Angela做得好，旁邊的隊友即笑Edan已有資格評別人演技，Edan表示沒有傳訊息恭喜Angela。