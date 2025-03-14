姜濤任圭賢澳門演唱會嘉賓 陳卓賢宣布「樹熊返屋企」下站巡唱澳洲

陳卓賢Ian首個個人海外巡唱《IAN CHAN "TEARS" IN MY SIGHT SOLO CONCERT TOUR 2025 - LONDON》前晚(12日)在倫敦OVO Arena Wembley圓滿結束，他特地調整歌單，首次獻唱虐心之作《鑿》，當晚獲填詞人黃偉文(Wyman)親臨捧場，Ian公開多謝對方，「好多謝你嚟，多謝你送咗《再見寧靜海》呢隻歌嘅文字畀我！」他還透露自己親手寫了一封信送給Wyman。

在 Encore 環節，Ian 以可愛樹熊造型現身，戴上熊仔帽在舞台邊輕快跳躍，萌爆演唱《抱抱無尾熊》後，急不及待公布下一站巡演的消息：「我隻樹熊嚟咗英國，我正式宣布下一站帶樹熊『返屋企』——澳洲！」最後，他再次感謝入場支持他的歌迷，送上他的新歌《玩偶奇遇記》，並以《玩偶奇遇記》一曲為倫敦站畫上完美句號。

另外，姜濤在IG story透露將於3月22日擔任Super Junior成員圭賢澳門站個唱「KYUHYUN 10th Anniversary Asia Tour ‘COLORS’ in MACAO」的嘉賓，現正於韓國拍「妹豬組」團綜的姜濤，相信有不少練習韓文的機會，屆時兩位男團成員會在舞台擦出怎樣的火花，令人期待。