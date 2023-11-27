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娛樂
2023-11-27 22:32:50

姜濤借《岩巉》談愛情觀︰唔會完全放棄愛情 多謝林思廷任MV女主角

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姜濤借新歌大談自己的愛情觀。

姜濤新歌《岩巉》今日(27)推出，由林家謙作曲，黃偉文(Wyman)填詞，他借歌曲分享對愛情的態度。姜濤分享歌曲誕生的經過，說：「大概年幾兩年前聽到林家謙老師呢個曲，一聽就被intro琴聲吸引咗，即刻好想搵Wyman老師填呢隻歌，由佢嘅角度觀察我去寫呢隻歌，所以好Surprise佢用『岩巉』呢個廣東話獨有嘅詞彙，亦好好奇點解佢會咁樣寫我。我有問過Wyman老師，佢覺得我對愛情係一個好有耐性嘅人，唔會急於輕易搵另一半，用『岩巉』唔係因為我哋好奄尖，而係我哋真係好誠心去等待完全適合我哋嘅另一半。」

 

姜濤表示自己不會完全放棄愛情。

新歌談的都是誠心等待，勇敢去愛的態度，姜濤對愛情有何睇法呢？他說：「我而家冇話想拍拖住，唔夠膽諗太多嘢，因為自己本身已經有太多事情要處理，所以如果再加多一份愛情喺度，未必處理得到。如果遇到一個啱嘅人，我又唔會完全放棄愛情呢件事，但暫時係事業為先。」

 

再次找來林思廷Tammy合作，邀請對方擔任MV女主角，姜濤道：「我哋呢個Project都好趕，要喺好短嘅時間Confirm好多嘢，但Confirm咗係Tammy之後，就慳返好多功夫，實在好多謝佢嘅幫忙。我每次去台灣都會同《超感應學園》呢班Friend見面，一直都有保持聯絡，所以同Tammy冇話生疏咗，所以拍攝過程都好順利，又好開心。」

他表示MV跟導演一齊構思時，想像在平行時空裡的姜濤如拍拖會是怎樣，「如果佢真係拍拖會點做呢？當我遇到一個真係好啱嘅人，我會奮不顧身去保護佢，同埋會向大家宣布我好鍾意呢個人。咁啱《愛情簽證申請》MV最尾寫住To Be Continued，仲有個續集未拍，好想自己作品有個完整性，不如今次完成埋佢，當係另一種平衡時空嘅延續。兩個MV入面有好多小細節係可以對得上，希望大家可以發掘到呢啲彩蛋。」

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