姜濤傳秘戀髮型師 借鄧紫棋《受難曲》抒發情感 再引用聖經內容：我不會被這種不實報道影響

MIRROR成員姜濤近日再度緋聞纏身，有報道指他秘戀MIRROR御用髮型師Lydia Yung長達一年，當事人姜濤暫時未有正面回應戀情，但今日則透過IG限時動態以鄧紫棋（G.E.M.）作品《受難曲》（PASSION）來抒發情緒。及後，他再出IG限時動態，內容包括朋友向他引用聖經內容，以及他表明：我不會被這種不實的內容影響的。

有報道指，姜濤今年3月往日本工作期間，為Lydia慶祝生日時獻吻，被粉絲拍下照片，但被經理人公司高層以高價「買斷」。姜濤今日出Story，以《受難曲》的歌詞憑歌寄意：「Dear Father 為什麼我日夜 心都在拉扯 為什麼這世界 越來越邋遢 這討厭的感覺每一天把我壓得 我快要爆發了 他們滿嘴污衊 句句似箭 但你何時懲戒 是否我要裝作看不見…」、「妖言惑眾原來不只 Lucifer 還有拿著鍵盤的一群恐怖份子 隔著屏幕以為別人不認識 猙獰面目全部讓我想吐 what the ah 仁慈的父 難道你不怒 難道真把他們當作一時糊塗 我想隨你腳步 走你走的道路…」疑似借歌詞來向爆料傳媒作出控訴。姜濤連環出Po，之後再貼出自己歌曲《鏡中鏡》的歌詞。姜濤5年前參加《全民造星》時，自爆是「A0」成為熱話，出道至今亦緋聞不多，曾與Candy Wong(黃曦誼)傳過緋聞。

姜濤：抱歉讓大家擔心了

及後，姜濤再出IG限時動態，當中他提到「謝謝某位朋友給我的幾句話」，而「這幾句話」似乎就是引述羅馬書的內容：「親愛的分兄，不要自己申冤，寧可讓步，聽憑主怒；因為經上記著：『主說：申冤在我，我必報應。』」姜濤並在經文下方留言：「我不會被這種不實的報導影響的，接下來會好好準備演唱會，抱歉讓大家擔心了~」

花姐出Story安撫姜糖

另一方面，花姐亦透過IG Story留言，表明有關姜濤的緋聞報道失實之餘，同時安撫姜糖不要勞氣：「大家唔好再為一D失實報道而擔心同勞氣。」