姜濤兒童節Po《造星》兄弟舊照 心繫戰地兒童盼姜糖行善傳遞愛

昨日(4日)是兒童節，姜濤在今日(5日)的零時在社交平台，上載多張與《全民造星》兄弟們的合照，包括「哥與弟」的陳卓賢(Ian)的、「姜son」的Anson Lo(盧瀚霆)的、「生姜」的Anson Kong(江𤒹生)，並發放Stanley(邱士縉)的黑圖，當然少不了跟師傅肥仔(梁業)@ERROR的「特務肥姜」，還有阿Dee(何啟華) 、Alton(王智德)、Alton、Lokman(楊樂文)和Jeremy(李駿傑) 等合照，那些年的青澀回憶返哂來。

關心戰地兒童溫飽 姜濤有感而發寫道：「今天(4日)見到很多人po兒時照片，我也試著找回從前過兒童節的記憶，可惜的是真的沒太多印象。」一向善良滿有愛的姜濤，其實心繫遠方戰火下的兒童，並因錄製新歌有感而發：「因為最近在做新歌，我今天想到的更多是那些身處不和平地區的兒童，不知道他們今天是否在廢墟中度過，是否能吃飽穿暖，是否仍對未來充滿希望。」

Stanley以德報怨再放黑圖 姜濤出po後，《造星》兄弟都紛紛回應，阿Dee搞笑大讚：「老姜揀相有一手……八架也嚕！！！」被胋「黑圖」的大表哥Stanley則留言表達不滿，「弟，你為甚麼出賣我呢？你這樣對你的哥」，其後他在IG「以德報怨」上載兩人的靚仔合照，寫著：「年輕的我們！弟，你看我對你多好。」繼而在限時動態貼姜濤將口罩當眼罩的瞓覺「黑圖」回禮，「口罩是這樣用的嗎？」而AK則在限時動態轉貼合照，留言「點解我哋兩個都好似KEY落去咁」，Ian亦有repost「哥與弟」的型帥合照。