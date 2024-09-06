姜濤公開家中環境掠衫架全部黑衫 獲女神舒淇探班加倍落力演出

難得姜濤在家中做訪問，主持謝茜嘉要求他派福利，姜濤亦有求必應曝光家中其中一個角落，見灰色的沙發上擺滿衣物及《玩轉腦朋友2》阿尷公仔，有點凌亂，橙色窗簾旁邊掠著一架黑色衫，姜濤快影幾秒後即怕羞表示：「唔俾你睇啦，太亂太亂」。

姜濤日前推出新歌《Every Single Time》，原本今日（6日）到商台接受「叱咤樂壇」訪問，但超強颱風「摩羯」關係，姜濤只能在家中進行視象直播。姜濤心情大靚，未開播前大玩不同的filter ，其中「大眼filter」更被指似軒公。姜濤一如以往以黑衫示人，素顏戴眼鏡，更帶點鬚根。

姜濤早前透露在台灣拍攝MV的時候，有一位女神來探班，令他們的專注力大大提升Dance version一take過搞掂，姜濤在訪問中笑言女神身份要先問問導演馮德倫，並承認是馮德倫的屋企人，女神身份頓時呼之欲出。姜濤大爆舒淇戴住口罩及帽低調現身，「當大家知道女神係到，大家拍攝時踏腳拍手都特別俾力」不過，MV拍攝完後，舒淇很快便離開，二人沒有特別交談，只表示之後有機會再見面。

姜濤透露下半年工作計劃，表示正準備MIRROR 的團歌，而小組歌曲亦已完成，他更預告下半年有一個新project，不過就大賣關子表示：「你哋估唔到」更表示將來希望會有機會出國語歌及新專輯。