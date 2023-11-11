姜濤出Story向女網民道歉 提醒自己不要把網絡當戰場

姜濤日前在共創明「Teen」計劃活動上擔任嘉賓表演時，被質疑咪嘴，雖有指是音樂墊底聲太大，但連日來仍餘波未了，他之後在IG限時動態留言「沒什麼好說，會繼續努力」，由於仍遭網民狠批，姜濤昨晚透過Story連環出po，首先寫道：「抱歉真的忍不了」，接住再po了一張「“咪嘴“被發現？姜濤尷尬笑場 網民：原來蒙嘴也可以說愛你」的帖文截圖，以及某位的網民留言和他的回應。

由於該名網民留言寫：「其實一聽就知唔係真唱啦，比d認真同專業得唔得呀？唱首歌都要咪？真係唔ok啊！」姜濤罕有地親自在網上留言回應，他寫道：「你可以不喜歡，但請你不要用你的主觀觀點去抹殺別人的努力。最讓我覺得生氣的是你的IG裡有一系列關於精神健康的分享。很好，但請你自己也要做到，不然我真的覺得很諷刺。你永遠不知道你看似輕描淡寫的一句話能傷害一個人多深。按鍵真的可以傷人。」姜濤還一度在Story轉發對方相片，指：「你提到的同理心和誤解，希望你可以以身作則 。」其後把該Story刪走；及至今日，姜濤再次出Story，他寫：「出道以來，一直面對着很多負評、攻擊、各種不實報道，也一直學習如何跟這些聲音共存，昨晚因為衝動，做了一些不應該的事，我向這位女士道歉。我們應該提醒自己不要把網絡當戰場，吧鍵盤當武器，因為拒絕網絡欺凌，每人都有責任，無論我們是什麼身份，都要對自己說的每一句話負責。」