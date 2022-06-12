姜濤力撐入《造星》 郭澧羲難忘對方窩心舉動

YouTube頻道「喱騷」主辦的戀愛真人騷《好想大聲說愛你嘅呢》參賽者郭澧羲（Hayson），今年25歲。為了讓更多人認識自己，決定參與這個節目，並完成各種香港電視史上最激最大尺度的任務。原來在這位年輕男孩背後，有著艱辛的追夢過程，更差點獲姜濤幫口說服經理人花姐讓他入圍《全民造星》海選！ 因為渴望入行，Hayson曾經簽過模特兒公司，但是結果卻和他想像的完全不同，不但沒有機會接觸音樂，更被舊公司欠薪。嘗試過做模特兒、拍短片等，Hayson發覺自己最享受製作音樂，所以最後決定向音樂方面發展，他說：「因為覺得音樂先可以最能夠表達到我想表達嘅嘢。我好享受喺台上面唱歌俾人哋聽。最願意花時間喺音樂上面，試過唱歌彈琴20個鐘冇停過。」現階段的Hayson表示想自己準備好後才簽一間好的唱片公司，想有足夠實力去應付一切挑戰，現在會積極裝備自己。

姜濤很會照顧人 提到剛入模特兒公司時，Hayson準備拍攝一個快餐店廣告，姜濤是那次拍攝的主角，巧遇姜濤，他表示那次經歷很深刻：「可能因為嗰度全部都係外籍人士，姜濤唯有同我傾偈，佢講笑問我：『Hayson，你有冇參加造星呀？』」當時我回答我有參加但是沒有海選機會，姜濤驚訝反問：「點會啊？你個樣都似（會入圍）啊！」他更說笑：「可能花姐掉咗你份form ， 不如咁啊，我依家幫你同花姐講。」Hayson頓時嚇了一跳，同時亦覺得很窩心，他說：「姜濤比我想像中nice，嗰陣真心feel到佢想幫我，可能佢而家唔記得，但係我覺得好開心好感激佢。」