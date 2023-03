姜濤同Anson Lo有高低分別？ MIRROR推全新商品英文簡介出晒事

MIRROR十二位成員的發展各不同,外間把他們分為上弦及下弦,而他們自己只有分正、副隊長。不過,沒想到有公司推出他們的周邊產品時,在英文簡介一欄中竟然把姜濤及盧瀚霆有高低之分,引來粉絲非常不滿。

MIRROR與國際球鞋網平台推出商品並為平台拍攝宣傳硬照,更用「We All Are One CREW」作為主題,這亦是出自MIRROR的團歌《One and All》中的歌詞「We are one and all從不分你跟我」。網站又介紹12子各有的特色,單看網站的中文版,姜濤的形容詞為「愛以作品說話,MIRROR Crew人氣擔當」,而Anson Lo則是「MIRROR團隊男神擔當,舞藝超群」。惟英文版卻形容姜濤是「The Co-star of MIRROR」;Anson Lo則是「The Star of MIRROR」變相令二人有高低之分。