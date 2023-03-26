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娛樂
2023-03-26 12:00:00

姜濤同Anson Lo有高低分別？ MIRROR推全新商品英文簡介出晒事

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有平台與MIRROR合作推出聯乘商品。

MIRROR十二位成員的發展各不同，外間把他們分為上弦及下弦，而他們自己只有分正、副隊長。不過，沒想到有公司推出他們的周邊產品時，在英文簡介一欄中竟然把姜濤及盧瀚霆有高低之分，引來粉絲非常不滿。

MIRROR與國際球鞋網平台推出商品並為平台拍攝宣傳硬照，更用「We All Are One CREW」作為主題，這亦是出自MIRROR的團歌《One and All》中的歌詞「We are one and all從不分你跟我」。網站又介紹12子各有的特色，單看網站的中文版，姜濤的形容詞為「愛以作品說話，MIRROR Crew人氣擔當，而Anson Lo則是「MIRROR團隊男神擔當，舞藝超群。惟英文版卻形容姜濤是The Co-star of MIRROR；Anson Lo則是The Star of MIRROR變相令二人有高低之分。

英文版把Anson Lo與姜濤分高低。

有粉絲不滿平台把二人有高低之分，尤其是對姜濤的粉絲更是晴天霹靂，因為姜濤被降呢為「Co-star」。他們在網上留言說︰「最離譜係出第一稿時公司已經將團員定義咗『Star』同『Co-star』。如果要寫，12個都係star!!!」、「完全唔尊重藝人，唔該解釋吓咩叫co-star」。其後平台其後刪走敏感字眼，盼可平息粉絲們的不滿。

平台其後刪除敏感字眼。

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