姜濤呼籲支持「Smile-fie」笑容童行企劃 幫助兔唇裂顎兒童重拾笑容

姜濤再次與牙膏品牌Darlie合作，除了代言，更推出「Smile-fie」笑容童行企劃，邀請大眾上載笑容自拍，盡情展現亮白笑容。只要各位於3月10日至4月6日期間，購買任何Darlie好來產品，上載Smile-fie笑容自拍，於https://crm.darlie.com.hk/campaign/all-shiny-white-ktcharity，並同意成為會員，Darlie好來會為每張照片捐出$10，及牙膏產品予香港兔唇裂顎協會，幫助兔唇裂顎兒童及患者家庭籌得全年言語治療及訓練課堂費用。
偷步獻上第15.5胎
姜濤希望大家多多支持Darlie與他舉辦的「Smile-fie」笑容童行企劃，讓兔唇兒童在術後亦能獲得必要的言語治療，他說：「大家都知道我很愛笑，但是我們身邊卻有一些小朋友，因為兔唇的關係，未必敢於放膽大笑，我非常感恩愛我的薑糖們熱心行善，去年你們支持了香港兔唇裂顎協會的網上賣旗活動，讓有需要的兒童可以進行手術。」姜濤希望兔唇裂顎兒童，能恢復正常說話能力和建立社交自信，笑著過每一天。
談到這次為Darlie好來拍攝新一輯廣告，姜濤笑言：「早前一口氣錄完5首歌，需要休息一段時間才會再錄第16首歌。所以這次幫Darlie 好來在廣告片尾演繹的新旋律，大家就當這是我第15.5首歌，收住貨先啦！」由姜濤聲演片尾音樂的新廣告已於3月1日登場，薑糖萬勿錯過。