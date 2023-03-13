姜濤呼籲支持「Smile-fie」笑容童行企劃 幫助兔唇裂顎兒童重拾笑容

偷步獻上第15.5胎

姜濤希望大家多多支持Darlie與他舉辦的「Smile-fie」笑容童行企劃，讓兔唇兒童在術後亦能獲得必要的言語治療，他說：「大家都知道我很愛笑，但是我們身邊卻有一些小朋友，因為兔唇的關係，未必敢於放膽大笑，我非常感恩愛我的薑糖們熱心行善，去年你們支持了香港兔唇裂顎協會的網上賣旗活動，讓有需要的兒童可以進行手術。」姜濤希望兔唇裂顎兒童，能恢復正常說話能力和建立社交自信，笑著過每一天。

談到這次為Darlie好來拍攝新一輯廣告，姜濤笑言：「早前一口氣錄完5首歌，需要休息一段時間才會再錄第16首歌。所以這次幫Darlie 好來在廣告片尾演繹的新旋律，大家就當這是我第15.5首歌，收住貨先啦！」由姜濤聲演片尾音樂的新廣告已於3月1日登場，薑糖萬勿錯過。