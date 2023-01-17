姜濤唔係MIRROR首位業主 Jeremy李駿傑買綠置居啟鑽苑 Jer去元朗睇樓引發小風波

MIRROR成為娛圈吸金王之後，人氣強勁嘅姜濤、Edan（呂爵安）同Anson Lo（盧瀚霆）都曾經表示希望趁收入增加買樓保值。今日有傳姜濤以1800萬買入西環海景豪宅維壹單位，升呢同容祖兒、阿嬌及謝霆鋒等前輩一齊做呢個屋苑嘅星級業主。

Jeremy跑先做業主買啟鑽苑

不過MIRROR 12子當中，率先跑出做業主嘅，會係去年先單飛嘅Jeremy（李駿傑）。前年9月有網民喺「綠置居」揀樓中心見到，由打扮到身型都同Jeremy十分相似嘅男子出現，估計係申請成功扑鎚揀單位。網民仲話「MIRROR成員揀啟鑽苑，希望做佢鄰居」。而Jeremy之後都默認買樓，回應「好彩啫，多謝大家關心」，並透露會同家人同住。

Jeremy置業嘅屋苑啟鑽苑被譽為新一代居屋樓王，皆因位於市區，又近鑽石山港鐵站，Jeremy要返九龍灣ViuTV總台非常方便。屋苑單位面積由181至481呎，主要以細單位為主，據知Jeremy買入嘅係面積約400呎單位。按呎價7390元計算，Jeremy嘅單位約值300萬，預計2023年初入伙。

27歲嘅Jeremy自細父母離異，同婆婆同住新界公屋，後來婆婆去世，Jeremy獨居舊址至今。有心水清網友讚Jeremy肯交出單位申請居屋，而且趁收入暴漲之際避過公屋資產審查，證明佢識諗喎。

Jer去柏瓏I睇樓

而另一MIRROR成員Jer(柳應廷）亦曾被目擊去元朗錦上路柏瓏I睇樓，但係後來未有入市。而早前財經作家千頌C爆料，指有MIRROR成員去睇新樓盤被傳媒影到，報導出街後有傳媒人收到自稱MIRROR經理人嘅不知名人士私信，話未經同意刊登鏡仔照片，等同幫樓盤間接宣傳，著對方刪相，仲話會作法律追究。傳媒人查探之下，證實該人真係MIRROR經理人團隊成員，於是向MIRROR的母公司電盈了解，結果要電盈公關幫手拆彈，因為嗰篇睇樓報導根本冇牽涉肖像權等法律問題。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉