姜濤回應個唱海報撞設計 自認英文差同Damian Lillard少交流

姜濤早前夥拍籃球女神譚旻萱Mandy一齊拍攝微電影，呼籲市民注重健康，認識HPV。微電影今日首播，有份演出的姜濤和Mandy現身發佈會，分享拍攝期間趣事。在發佈會上，二人與粉絲大玩遊戲，又考他們對微電影的內容記得多少。 姜濤稱與Mandy合作很開心，加上對方也是打籃球，所以比較多共同話題。提到Mandy稱拍廣告時，玩一對一射波，但他射完波便走，Mandy要求再對賽，姜濤沾沾自喜表示自己很勁，但笑言其實怕輸不會跟對方再比試，因為Mandy是籃球高手。問到他會否要求女朋友要識打籃球，他表示不用，但如果女友識打籃球便可以一齊玩。早前姜濤與NBA球星Damian Lillard打波，他稱學到很多東西，與Edan及Stanley都很開心，並謂有跟對方合照，但自己未有po上網。他指當日表現一般，直言與對方打波時有點緊張，又透露自己英文不太好，所以跟對方交流不及Edan多。

有關心Stanley 對於Stanley早前在網上放負，姜濤表示各成員每次發生了事，都會給予對方一些空間，因為太多關心反而會造成壓力。他稱有跟Stanley了解過，並謂每個人都有情緒不好的時候，並會以不同方式抒發出來。他指當日一齊追NBA球星，大家心情都很好，笑言三人當日成為「追星族」。 有諗過海報撞款 提到他的個人演唱會門票即將開賣，姜濤希望fans們可以購得門票，他又透露早前已跟團隊開會，暫時都很順利，有信心屆時能呈現最好的表演給觀眾。問到邀請哪些人做嘉賓，他說︰「一定會請自己想請嘅嘉賓，但未知，因為流程仲有好多嘢要傾。今次有好多專業人士幫助，我只係講我嘅概念出嚟，好多嘢由唔同部門去負責。」他指今次演唱會的概念是「我是濤」，源自《鏡中鏡》歌詞，坦言想了很久才以此為個唱主題。提到他的海報被指跟多款海報設計撞到應，他稱出po前曾有考慮過，但覺得那一張相是最能表達主題，自言沒想過跟羅志祥撞設計，但表示不打緊，相信大家入場便會知道為何會用那張相做海報。他稱已收到很多親友電話要飛，自己若有能力都想滿足大家。