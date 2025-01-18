姜濤回應粉絲為霸位報警事件　邱士縉自評拍劇表現60分僅合格(有片)

由姜濤、邱士縉(Stanley)和葛綽瑤(Yoyo)主演的劇集《無用的謊言》，昨晚(17日)播出大結局，3人聯同許寶恆(Alice)、鍾卓穎(Ash)、黃奕晨(Dixon)和陳俞希(Hailey)等出席Night Party活動，與5百粉絲齊齊睇結局。姜濤與Stanley受訪自評表現，兩人亦認為有不少進步空間，Stanley直認演得差，基本功做得不足，僅給自己60分，姜濤就給自己59分，笑言要比對方少1分，「點都要追趕住他，但又不相被拋離太遠，他認真表示感激大表哥，提點他演戲時要努力搣甩「姜濤」的個人本色。

難深究始未 籲 開心追星 姜濤今日(18日)將與Anson Lo往澳門，聯同韓星Rain、東方神起、女團MAMAMOO開騷，視Rain為偶像的大表哥羡慕不已，姜濤被問到會否趁機Rain集郵時，他表示，「都唔係一齊表演。」至於會否唱新歌《白果》，他就大賣關子，但就透露除了solo環節，亦會與Anson Lo合作表演。 談到日前出席公開活動，姜糖與神徒因霸位起爭執，更要報警收場，問到可會擔心粉絲再起爭執，因此影響心情時，他表示最大擔心和壓力來自舞台演出，但亦不忘呼籲，「好多事情無辦法深究，唯一可以做係呼籲大家開開心心咁去支持，大家都係想開心。zxce 提到他在TG群組呼籲私追粉絲別要再去他的比賽，姜濤解釋，「純綷因為覺得自己打得樣衰，我打得好就會叫大家嚟睇。」

姜糖走粉變「 和菓子」 姜濤在《無用的謊言》演文祖和後，吸引了一班自命「和菓子」的粉絲，他一臉驚訝表示，從未聽聞，他笑言，「每次拍一套劇都會走一堆粉。」談到與粉絲一齊睇結局的感受，Stanley擔心賣廣告時感尷尬，姜濤搞笑表示，「可能播廣告時，細貓(應智越)會真人來現場唱歌。」問到可想原班底再合作拍劇時，兩人異口同聲表示歡迎，即使拍BL劇也可接受，Stanley笑言可幫姜濤擦背。 限定 Pop Up Store 傳承香港電影 Stanley參演的《IT狗2》日前煞科，他表示今次拍得很開心，因可跟凌文龍他們合作。談到他的Pop Up store早前開幕，卻沒有邀請姜濤出席，姜濤立即一秒嬲豬，他解釋請不起對方，「我驚照顧唔到佢，因為好多人，驚佢尷尬，唔好意思嘛。」大表姜大耍花槍後，Stanley認真表示，今次pop Up Store想以不同角度去介紹香港電影，「眼見新一輩，已經冇睇香港電影，我覺得好可惜，新一輩可能喜歡玩公仔等潮物，希望可因這些公仔重睇電影，這是我們最想做的。」