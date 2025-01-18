姜濤回應粉絲為霸位報警事件　邱士縉自評拍劇表現60分(有片)

由姜濤、邱士縉(Stanley)和葛綽瑤(Yoyo)主演的劇集《無用的謊言》，昨晚(17日)播出大結局，3人聯同許寶恆、黃奕晨、鍾卓穎和陳俞希等出席Night Party活動，與5百粉絲齊齊睇結局。姜濤與Stanley受訪自評表現，兩人亦認為有不少進步空間，Stanley僅給自己60分，姜濤就笑言要向大表哥學習，少對方1分，給自己59分，他認真感謝大表哥經常提點，自言演戲時要搣甩個人本色。

難深究始未 籲 開心追星 姜濤今日(18日)將與Anson Lo往澳門，聯同韓星Rain、東方神起、女團MAMAMOO開騷，視Rain為偶像的大表哥羡慕不已，姜濤被問到會否趁機Rain集郵時，他表示，「都唔係一齊表演。」至於會否唱新歌《白果》，他就大賣關子，但就透露除了solo環節，亦會與Anson Lo合作表演。

談到日前出席公開活動，姜糖與神徒因霸位起爭執，更要報警收場，問到可會擔心粉絲再起爭執，因此影響心情時，他表示最大擔心和壓力來自舞台演出，但亦不忘呼籲，「好多事情無辦法深究，唯一可以做係呼籲大家開開心心咁去支持，大家都係想開心。zxce 提到他在TG群組呼籲私追粉絲別要再去他的比賽，姜濤解釋，「純綷因為覺得自己打得樣衰，我打得好就會叫大家嚟睇。」