姜濤回應網傳「妹豬姐」做Jisoo嘉賓 暫無意出韓文歌：唱好廣東歌先(有片+多相)

MIRROR成員姜濤今早現身跑馬地馬場，連續第三年參與「麥當勞兒童愛心馬拉松」，雖然天氣突然轉涼又天陰陰，但無阻姜糖支持偶像，會場早已塞滿姜糖。今年適逢是麥當勞50周年，作身為慈善大使的姜濤哥哥帶領全場觀眾大合唱生日歌慶祝，同場還有4位樂園人物包括持旗手Ronald、滑嘟嘟、小飛飛和漢堡神偷，以及一眾商業電台節目主持，包括小儀、少爺占、朱薰、阮子健、阿正、林海峰、急急子、森美、當奴、葛民輝、謝茜嘉、EIsie及903監製German，其後，姜濤身體力行帶領多位小朋友一齊拉拉筋，並與眾嘉賓共同主持起步儀式。
轉化內向小妹妹
有傳姜濤與盧瀚霆(Anson Lo)、呂爵安(Edan)和李駿傑(Jeremy)組成的「妹豬組」，將擔任今晚Jisoo香港見面會嘉賓，姜濤受訪時未有否認，「隨緣啦，我哋4個都係Jisoo的fans，如果成真就好。」被問到會否練習《Flower》表演，他就笑言作為fans，早已熟悉對方歌曲。
他在活動上看到有不少小朋友參賽，能夠透過慈善幫助有需要的小孩子，非常有意義，他透露讀書曾教小朋友活外活動，「其中一個細路女，本身好外向，有段時間跟她相處，慢慢令她變得外向，都好有意義。」他更公開呼籲內向的小朋友可找他。
多謝中學阿Sir出錢出力補數學
姜濤在出道前曾任快餐店兼職員工，而當年工作的分店正是在跑馬地，他笑言是自小已結下緣份，並分享成長回憶，「我記得讀小學的對面有間麥當勞，喺呢度媽咪有讚我亦打過我，(為甚麼被打？)都係因為成績問題，如果老師讚，就請我食包，有時放學留堂，佢就帶去對面，一嘢打過嚟。」說畢，他連忙補充姜媽只是嚇嚇他，叫大家別要學習。升讀中學後，姜濤曾任兼職員工，當年大約在16歲，獲中學老師主動提出在店裡為他補習數學，他笑言，「阿Sir話請我食個包，就教埋我數學，我仲記得每次都食豬柳蛋包。」雖然嘆住喜愛的美食補習，但他笑言，「我好努力，但都冇乜進步，我喺鏡頭前要多謝那位Jacky Sir。」
盼多與外國音樂人交流
談到上周擔任圭賢澳門演唱會嘉賓，他笑言最興奮的時段已過，「但都好開心，能夠同韓國的前輩合作，唔單止我，希望其他音樂人都有機會，跟韓國或其他國家的歌手交流，這才會令我們一起進步。」談到如何練習韓文，他表示每日至少聽3次，並以食物名做拼音，總之是合理地將不同食物串在一起。對於獲讚唱到好，他謙說仍有部分發音不準，仍需繼續努力，被問到可會推出韓文歌，他就將望向經理人花姐，半說笑要爭取資金，接著認真表示，「唱好歌東歌先，我覺得廣東歌都仲有好多進步空間，唱歌喺無止境學習。」對於多了圭賢這位「爸爸」，他亦笑言希望MIRROR11位兄弟都同時成為對方兒子。
不擔心被《造星VI》後輩超越
早前有網民分享一段打籃球片段，誤認片中人是姜濤，姜濤特地留言澄清，他解釋，「近日有很多認錯我的事情，我覺得如果唔講，對當事人不太好，別人未必想似我，但他打波打得幾好。」《全民造星VI》進行海選，花姐自爆對兩位參加者「姨母笑」，姜濤就爆出花姐當年的姨母笑對象不是他，只是剪接效果。接著他認真表示，這節目為香港年輕人提供追夢途徑，希望能一直舉辦，「好多人問驚唔驚後輩超越，我覺得呢啲都唔係我哋擔心的事，反而大家將個餅整大，整個樂壇都開心。」