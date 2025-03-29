姜濤回應網傳「妹豬姐」做Jisoo嘉賓 暫無意出韓文歌：唱好廣東歌先(有片+多相)

MIRROR成員姜濤今早現身跑馬地馬場，連續第三年參與「麥當勞兒童愛心馬拉松」，雖然天氣突然轉涼又天陰陰，但無阻姜糖支持偶像，會場早已塞滿姜糖。今年適逢是麥當勞50周年，作身為慈善大使的姜濤哥哥帶領全場觀眾大合唱生日歌慶祝，同場還有4位樂園人物包括持旗手Ronald、滑嘟嘟、小飛飛和漢堡神偷，以及一眾商業電台節目主持，包括小儀、少爺占、朱薰、阮子健、阿正、林海峰、急急子、森美、當奴、葛民輝、謝茜嘉、EIsie及903監製German，其後，姜濤身體力行帶領多位小朋友一齊拉拉筋，並與眾嘉賓共同主持起步儀式。

轉化內向小妹妹

有傳姜濤與盧瀚霆(Anson Lo)、呂爵安(Edan)和李駿傑(Jeremy)組成的「妹豬組」，將擔任今晚Jisoo香港見面會嘉賓，姜濤受訪時未有否認，「隨緣啦，我哋4個都係Jisoo的fans，如果成真就好。」被問到會否練習《Flower》表演，他就笑言作為fans，早已熟悉對方歌曲。

他在活動上看到有不少小朋友參賽，能夠透過慈善幫助有需要的小孩子，非常有意義，他透露讀書曾教小朋友活外活動，「其中一個細路女，本身好外向，有段時間跟她相處，慢慢令她變得外向，都好有意義。」他更公開呼籲內向的小朋友可找他。

多謝中學阿Sir出錢出力補數學

姜濤在出道前曾任快餐店兼職員工，而當年工作的分店正是在跑馬地，他笑言是自小已結下緣份，並分享成長回憶，「我記得讀小學的對面有間麥當勞，喺呢度媽咪有讚我亦打過我，(為甚麼被打？)都係因為成績問題，如果老師讚，就請我食包，有時放學留堂，佢就帶去對面，一嘢打過嚟。」說畢，他連忙補充姜媽只是嚇嚇他，叫大家別要學習。升讀中學後，姜濤曾任兼職員工，當年大約在16歲，獲中學老師主動提出在店裡為他補習數學，他笑言，「阿Sir話請我食個包，就教埋我數學，我仲記得每次都食豬柳蛋包。」雖然嘆住喜愛的美食補習，但他笑言，「我好努力，但都冇乜進步，我喺鏡頭前要多謝那位Jacky Sir。」