姜濤大馬唱新作《Dummy》 Edan同Jer成功與林宥嘉集郵

MIRROR四子姜濤、盧瀚霆(Anson Lo)、柳應廷(Jer)及呂爵安(Edan)到馬來西亞出席大型音樂節「ONE LOVE ASIA FESTIVAL 2023 馬來西亞站」。四子分別有solo機會獻唱兩首個人作，其中姜濤除了唱《Master Class》外，並演唱新作《Dummy》。姜濤唱完之後，便落台並把餘下部份交給其他成員。 Edan亦在今次音樂節唱出新作《ChatMrE》及自彈自唱《E先生連環不幸事》；Jer則獻唱《狂人日記》及《人類群星閃耀時》，而Anson Lo則唱出《Mr. Stranger 》及《Money》。

盼可全員出埠 當四子輪流solo之後，由Edan做代表向在場觀眾打招呼，並著各人自我介紹，姜濤、Edan及Anson Lo均有普通話說出自己的名字，而Jer就最搞笑，用廣東話介紹自己之後，再大叫一次自己的英文「Jer」。四人獻唱兩首《RUMOURS》及《IGNITED》，Edan表示希望日後可以12位成員一齊到馬來西亞為大家演出完整的團歌。 與 林宥嘉合唱 同日有林宥嘉演出，Edan與Jer在後台成功與對方集郵，他上載照片表示與Jer都成「迷弟」，留低等對方完騷之後影合照，直呼很夢幻。由於照片在Edan的手機，Jer為了取回合照，揚言表示搶他的手機，之後更搞笑說出多個Edan的優點，包括好靚仔、風趣幽默、有台風及感染力、穿短褲好睇、大隻，並稱Edan唱歌好聽自己。

Anson Lo教Jer講英文 Anson Lo開騷前生病，但仍未有影響他的演出，事後他受訪時稱自己患上腸胃炎，並指自己與隊友進食的食物一樣，但只得自己出事，估計是自己向來食得清淡，忽然吃了些濃味的東西而令腸胃受不了。Jer在訪問時就把「festival」讀成「flexible」，Anson Lo於是教他讀「festival」，而在旁的Edan就笑Jer為人好「flexible」。Jer指姜濤今次在演出前非常放鬆，指他的狀態非常好，姜濤表示自己仍有進步空間，。姜濤又稱很開心可以看到羅志祥演出，自己也受到對方影響，因此今次感覺有點輕鬆。Edan表示希望可以四出開騷，因為可以順道品嚐美食，又可以見下其他地方fans。