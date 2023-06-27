姜濤失場激怒部分姜糖狂數黑歷史 被封「甩底世一」

姜濤日前抽空帶姜爸姜媽到澳洲悉尼旅行，剛從外地返港的他，原定昨日（26日）開工拍攝節目《全星暑假 MIRROR+》，節目組更安排了被抽中的40位MIRO幸運兒一起參與拍攝，怎料姜濤突然在社交平台貼出一張撐住拐杖的照片，並寫道：「運動的時候把腳又弄傷了，真的很抱歉見不到大家，我會盡快恢復的。」不少粉絲都表示擔心，但同時亦有姜糖大呻空歡喜一場，更狂數姜濤指他是「甩底」的慣犯。

姜濤原定昨日現身《全星暑假MIRROR+》活動」，並跟隊友Alton、Frankie、Lokman、Jeremy、Stanley與「MIRO」進行長達6小時的錄影；早前，不少姜糖為與姜濤近距離接觸，出盡法寶爭取40個「MIRO」抽籤名額，可是姜濤昨日臨錄影前突然「甩底」，令姜糖都非常失望。有消息指姜濤原本想低調處理，不過由於姜糖非常憤怒，唯有與MIRROR官方歌迷會先後貼文道歉，可惜亦未能平息姜糖的怒火，更狂數姜濤指他已非首次「甩底」。