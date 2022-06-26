姜濤婉拒合照憂釀意外 千字文剖白感受籲用信代替禮物

MIRROR人氣愈來愈旺盛，支持者也愈來愈多，每逢他們所到之處定必群情洶湧，更有支持者為求見偶像一面，不惜在他們工作地方通宵達旦等候，甚至帶小朋友一齊追車等。早前AK曾在社交平台表示，見到有帶著小朋友的媽媽，為見他一面而險發生意外，呼籲大家不要追車。今日凌晨，從美國回港的姜濤發表長文剖白感受，表示自己很想跟粉絲做朋友，談及自己不再跟大家合照的原因，希望大家以書信代替禮物等等。 婉拒合照避免不公平 姜濤先以「抱歉打擾各位了」作開首，並提到為何現在會婉拒與粉絲合照，原因不是他們現在變得大牌，而是出道久了想避免負面影響。他指出以往會與固定來等候的粉絲合照，但結果變成鼓勵了更多人前來。他表示自入行之後，「早有覺悟基本不會再有私人時間了」，儘管自己盡量和大家合照，但卻因為粉絲可能的額外要求，包括簽名，錄一句生日快樂等，所花費的時間不少，加上遇上要工作及練舞，時間上無法滿足到所有人，所以婉拒合照是想避免不公平的問題。

合照險釀人踩人 姜濤又提到，有媽媽級的粉絲帶小朋友前來，「告訴我小孩子很喜歡我，所以帶她過來看看，這些心情和舉動我很理解，但帶小孩過來真的不會遇到任何危險嗎？我真的親眼看過有媽媽因為一時激動，拋下自己的小孩不顧，過來跟我們合照，但萬一小孩就這樣不見了怎麼辦？萬一小孩不小心受傷了怎麼辦？人那麼多的場合連大人都有可能會跌倒受傷，更何況是小孩呢？」 姜濤又提起今年生日，大家為他在銅鑼灣搞了不少生日活動，令他非常感動，為了感謝大家於是在這個重要日子待完成工作後，到銅鑼灣跟大家打個卡合個照甚麼的，但最後他一出現便被一堆人團團圍住，場面難以控制，「過程中還有一位粉絲跌倒，差點就出現人踩人的情況，真的非常危險！為此我也感到非常自責，沒有顧及到大家的安全，所以基於以上種種原因，漸漸地我越來越少在私底下和粉絲合照了，大部分時間我只收禮物和信件，因為我覺得這是大家的一片心意。」