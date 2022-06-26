姜濤婉拒合照憂釀意外 千字文剖白感受籲用信代替禮物

MIRROR人氣愈來愈旺盛，支持者也愈來愈多，每逢他們所到之處定必群情洶湧，更有支持者為求見偶像一面，不惜在他們工作地方通宵達旦等候，甚至帶小朋友一齊追車等。早前AK曾在社交平台表示，見到有帶著小朋友的媽媽，為見他一面而險發生意外，呼籲大家不要追車。今日凌晨，從美國回港的姜濤發表長文剖白感受，表示自己很想跟粉絲做朋友，談及自己不再跟大家合照的原因，希望大家以書信代替禮物等等。
婉拒合照避免不公平
姜濤先以「抱歉打擾各位了」作開首，並提到為何現在會婉拒與粉絲合照，原因不是他們現在變得大牌，而是出道久了想避免負面影響。他指出以往會與固定來等候的粉絲合照，但結果變成鼓勵了更多人前來。他表示自入行之後，「早有覺悟基本不會再有私人時間了」，儘管自己盡量和大家合照，但卻因為粉絲可能的額外要求，包括簽名，錄一句生日快樂等，所花費的時間不少，加上遇上要工作及練舞，時間上無法滿足到所有人，所以婉拒合照是想避免不公平的問題。
合照險釀人踩人
姜濤又提到，有媽媽級的粉絲帶小朋友前來，「告訴我小孩子很喜歡我，所以帶她過來看看，這些心情和舉動我很理解，但帶小孩過來真的不會遇到任何危險嗎？我真的親眼看過有媽媽因為一時激動，拋下自己的小孩不顧，過來跟我們合照，但萬一小孩就這樣不見了怎麼辦？萬一小孩不小心受傷了怎麼辦？人那麼多的場合連大人都有可能會跌倒受傷，更何況是小孩呢？」
姜濤又提起今年生日，大家為他在銅鑼灣搞了不少生日活動，令他非常感動，為了感謝大家於是在這個重要日子待完成工作後，到銅鑼灣跟大家打個卡合個照甚麼的，但最後他一出現便被一堆人團團圍住，場面難以控制，「過程中還有一位粉絲跌倒，差點就出現人踩人的情況，真的非常危險！為此我也感到非常自責，沒有顧及到大家的安全，所以基於以上種種原因，漸漸地我越來越少在私底下和粉絲合照了，大部分時間我只收禮物和信件，因為我覺得這是大家的一片心意。」
寧要信件代替禮物
不過，姜濤也提到粉絲的禮物也造成了負擔，他表示實體的禮物不方便接收，自己的家、公司也快要放不下，自己比較喜歡大家以寫信的方式表達支持或和他們交流想法。他提到很多歌迷送上衣服及食物︰「我們也是人，只有一個身軀一個胃，那麼多食物、衣服我們怎麼可能吃的下和穿的了呢？（雖然食物我很有信心可以消滅完但是吃完變胖也會被大家說……）而且知道大家賺錢都不容易，所以真的不想你們浪費，最好的做法真的就是用最便宜的一支筆和一張紙把你們所想的都寫下來給我。」他提到自己經常出門都會順手拿兩封等在休息的時候看，所以呼籲大家拿書信來代替禮物。」
多謝支持盼由虛火變實火
姜濤表示這篇長文的出現，「是因為當聽到外界說我們MIRROR的粉絲很不理智時，我心裡都不好受。因為我知道，有你們我們才能走到今天，沒有你們的支持我們甚麼都不是。只是有時候還是希望大家可以理解我們的困難和處境，我也不想當一個像當初甚麼都和大家說沒事的偶像，我想和所有支持我的粉絲們成為朋友，所以才和你們說我所有的心裡話。一個機械式的偶像或許還是會得到大家的支持，但我想讓你們發自內心、慢慢去了解和認識真正的我，讓你們知道所支持的其實是個怎樣的人，在國外這段日子我也沉澱了很久，離開了所處環境才看得清很多事，我知道我們確實還有很多方面待進步和改善。」
最後姜濤又提到外間對MIRROR的表現有不同批評︰「無論是我們個人的技藝上，還是在其他種種我們本應處理得更好的事情上，請相信我們一定會虛心接受批評並努力改進，而不管怎樣，我都希望我們的粉絲們可以團結起來。大家都是家人，都是在支持香港這片土地上的歌手，我們要做的就是共同把我們的音樂做好，並讓越來越多人看到，也努力把香港的虛火，變成被廣泛認可的實火！」
姜濤的隊友Anson Lo、Edan及Lokman分別留下「一齊努力」，而ERROR的阿Dee、保錡及193亦有留言以示支持。