姜濤學車未有信心一take合格 強調與Edan感情不變

姜濤今日(23日)出席赤柱舉行飲品代言活動，在烈日當空下，大批姜糖早已守候，場面虛冚。姜濤穿上鮮紅長褸現身，投入與姜糖玩遊戲，滿頭大汗的他不時飲汽水和食冰消暑，不忘與姜糖與大合照。 「凍」到出晒汗 姜濤於活動後滴著汗接受傳媒訪問，他笑言MIRROR訓練有數，即使熱到要問工作人員拎紙巾抹汗，仍搞笑地自我催眠說：「好凍，好凍」。早前姜濤在商台受訪後腳浮浮，他表示當天有吃早餐，只是腸胃不適，現已沒大礙，反而他最擔心姜糖們，因為得知他們預早一兩天已紮營霸靚位，呼籲他們毋須如此操勞。

男仔要識揸車 談到近日考車牌，姜濤表示原想保密，不料被發現，他自言未有買車打算，純粹想學車，暫時只想了幾堂，「男仔要識揸車嘛！」但他沒有十足信心一take過合格，他笑言：大家見到他要避開。若考到車牌，可能會在外地駕駛，若真的買車或會載母親旅遊，問到有姜糖投得「Keung To」車牌送給他，他笑言請對方留來自用，因他應該不會用，因為如同報告行蹤，所到之處會被發現。 獲贈小豬《娛百》拍板 早前姜濤往台灣為電影《我的天堂城市》宣傳，有機會上不同綜藝節目，並獲贈偶像羅志祥（小豬）做主持時的牌作紀念，又有半日自己遊玩的時間，整個旅程都很開心。談到有台灣聲樂老師批評他的唱功，他笑著問：「只得一位？向來都很多人批評。」他認真回應，自知很多不足。歡迎各界給予意見。