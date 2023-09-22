姜濤學車迎接「KEUNG T0」 初學技術好穩陣有望一take pass｜獨家捕獲（多圖）

MIRROR成員姜濤早年接受訪問時提到自己最想學揸車，希望可以抽到時間學車。日前他的粉絲於「自訂車輛登記號碼拍賣會」，以3萬8千元成功投得車牌「KEUNG T0」，該名姜糖表示會把車牌送給姜濤。

姜濤學車一事並不是秘密，有不少姜糖早已得悉，甚至有網民學車時巧遇姜濤。近日有讀者拍到姜濤學車的情況，學了數堂的他技術不錯，相信他可以成功一take pass。