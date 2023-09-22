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娛樂
2023-09-22 10:00:00

姜濤學車迎接「KEUNG T0」 初學技術好穩陣有望一take pass｜獨家捕獲（多圖）

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有讀者跟姜濤於同一地方學車。

MIRROR成員姜濤早年接受訪問時提到自己最想學揸車，希望可以抽到時間學車。日前他的粉絲於「自訂車輛登記號碼拍賣會，以3萬8千元成功投得車牌「KEUNG T0，該名姜糖表示會把車牌送給姜濤。

姜濤學車一事並不是秘密，有不少姜糖早已得悉，甚至有網民學車時巧遇姜濤。近日有讀者拍到姜濤學車的情況，學了數堂的他技術不錯，相信他可以成功一take pass。

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姜濤手車幾OK

讀者A小姐向本報表示當日姜濤在黃昏時間出現，有女助手與他同行。從A小姐提供的照片見到，姜濤戴上口罩，以黑色打扮示人，身形發脹了不少。A小姐指姜濤非常低調，跟師傅匯合後便上車，並按師傳指示駕駛，表現穩陣。A小姐利申不是姜糖，只是同一地方學車，更讚對方「手車幾OK」，看好對方可以一take pass。

男仔必要技能之一

據了解，學院為免引來粉絲到場影響他學習，每次姜濤到場時，都會安排一個位置，讓他可以從保姆車落車後直接登上其學習車輛，同時找來一位星級教練作為他的師傅。姜濤現時暫定每星期一堂，同場的人都讚他為人沒架子，平易近人，但他亦很擔心有粉絲到場騷擾其他學神，所以盡量低調

姜濤早年接受電台訪問時，提到自己入行之後，難以學車，但相信自己一定會抽到時間學到，「我覺得揸車對男仔嚟講，係必要技能，希望喺唔多嘅時間入面，擠啲時間去學。」

姜濤回來之後，身形龐大了。

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