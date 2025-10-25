姜濤宣布12月中舉行4場演唱會 Anson Lo個唱加開終極尾場(有片)

MIRROR今日(25日)齊人現身觀塘商場，聯同ERROR的梁業(肥仔)和吳保錡、P1X3L的吳啟洋(Phoebus)、葉振弘(Marco)、COLLAR的沈貞巧、李芯駖、許軼、蘇雅琳、陳泳伽、5G包括楊安妮、鍾卓穎、葛綽瑤、許寶恆、何洛瑤，以及ROVER四子出席《全民造星Family》記者會，現場早已企滿fans，逼爆5層商場，掛上各成員的Banner和舉手牌，場面墟冚。

姜濤率先宣布將於12月18至21日舉行4場個人演唱會，姜濤受訪時表示，已積極開會籌備，希望為觀眾帶來難忘的體驗，他笑言：「呢個演唱會應該好睇。」至於有傳開8場，他就表示未清楚，「傳住先，我暫時知道係4場，(體力應付8場OK嗎？)隨緣啦，我哋表演者無論開一場或幾多場，有得表演就要珍惜，都會盡力。」Anson Lo亦宣布4場演唱會門票售罄，終極加開12月10日一場，合共開5場。