姜濤宣布8月亞博開騷 想請「小豬」羅志祥做嘉賓

姜濤稱品牌當中包含了自己的名字「To」，也象徵着「返璞歸零」。另外，因應他是99年出世，參加《全民造星》的編號是99，所以首個系列編號由「#99」開始，遞減至編號「#00」為止，共99個服裝的命題，如一年出三個系列，估計品牌會有廿年壽命。另外，他又透露有想過打本給爸爸開餐廳，因為爸爸是廚師。

姜濤榮升姜老闆於今日中午現身銅鑼灣時代廣場，為個人品牌To Zero造勢，親自分享品牌理念。他希望可以有多一個途徑表達自己想傳遞的訊息，並透露已準備了半年時間，投資了6、7位數字。他笑言自己不是一個盡責的老闆，一直都交給家人及公司「睇數」，但為了今次品牌，事前向其他有個人品牌的成員請教。

將舉行3場個唱

問到是否將會單飛開騷時，姜濤說︰「無錯！每個人都會陸續開自己嘅個人演唱會，團隊演唱會都好快會同大家見面。」他並透露個唱會在8月於亞博舉行。對於開3場是否足夠，姜濤表示無論有多少場都已經很滿足。至於其他成員的演唱會，他表示只知自己會開騷，但就不太清楚還有甚麼成員會開騷。

至於MIRROR演唱會的門票，是否用作換成不同成員的個人騷門票，姜濤表示：「不是」。當被問到是否年底復辦MIRROR演唱會，姜濤一時不懂如何回答，在旁的花姐說︰「你唔識答就講公司公布咪得囉！」他再說︰「今年？下年？我真係唔知喎！我都想知喎！」花姐再著他說︰「你答公司公布咪得。」

5月推出新歌

問到其個唱會否邀請嘉賓，姜濤坦言會邀請想合作的音樂人，隊友亦會考慮。至於會否考慮請他的偶像「小豬」羅志祥，他說可以考慮，並稱稍後到大馬開騷，可能見到對方或會問一問他。至於會否推出專輯，他表示沒有此打算，同時預告5月會有新歌推出。