姜濤專訪｜曾有後悔事但無意改寫過去 姜濤從武術探索表演境界(有片)

姜濤將迎來人生第二次大型演唱會，於12月18至21日假亞博舉行4場《KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025》。近年甚少單獨受訪的姜濤，甫坐下，就問道：「我有幾耐冇一個人做訪問？」昔日在訪談中的羞澀男孩，經過娛樂圈七年的洗禮，漸懂得從容應對，他直言，「無論我個人或我們所有成員，在7年裡有很多壓縮的經歷，快速地令大家成長。」 從《全民造星》奪冠已是人氣王，言行舉止都備受關注，身形不時成為焦點，第三度奪得我叱咤最喜愛男歌手，年初頒獎禮上，一句「唉，又要被人鬧喇！」今年6月更發生墮海意外，所承受壓力，非旁人所理解。回想出道至今的每一步，26歲的姜濤坦言，「我唔想改變我嘅過去，我曾經後悔我過去做過嘅一啲事，但我唔去做嗰啲事，就唔會有而家嘅自己。」

適當留白 給想像空間 2年前的首次個人演唱會「WAVE」，呼應其名字，亦帶有上善若水之意。姜濤半說笑道：「雖不至於無懈可擊，但上次WAVE已覺得係我構思到嘅最好框架，去表達我嘅演唱會，點先可以包住Wave？就是Lava。」他透露起初本欲以「火」作主題，但不想捨棄水的元素，於是他與演唱會監製莊少榮構思如何讓水火共存，「就係岩漿，既有火嘅溫度，亦有水嘅流動性，最後選用Lava。」對於演唱會概念，他點到即止，「以前我對自己的作品有好多解讀，現在比較少解讀，因我發覺好多時觀眾對我作品嘅理解，超出創作團隊本身嘅出發點，我覺得適當嘅留白都幾有意思，讓觀眾有自己想像空間。」 擁抱過去的重生 熔岩，象徵火煉重生。他強調，「每次重生唔代表要捨棄過去，其實可以帶著過去嘅嘢去重生，整個演唱會裡，陰陽、水火係大概念。好多人認為重生就像變成唔一樣嘅自己，但係唔經歷過去，係唔會有依家嘅你。」

難以無視 盼開心交流 要承傳過去，蛻變前行，必先要敢於面對。作為公眾人物，每日面對海量網評，姜濤試過反擊、迴避、斷網，他坦言，「我以前諗過無視網絡聲音，但喺呢行好難做到，永遠無可能去無視所有聲音，其實有唔好嘅聲音，係其中一個令你進步嘅因素。」對於鞭策進步的聲音，盡是感激。 近日他不時在Threads回覆網民，更主動安排海外姜糖回港睇show，「現在都想同觀眾、聽眾有多啲交流，我覺得都可拉扯到陰陽，有來有往，我唔介意大家俾意見，我都可回覆我嘅心情。」回覆，不為爭辯，而是帶來雙贏，「希望我每一個回覆，可令對方開心和自己開心，這是初衷。」

張繼聰提點 笑談NPC理論 姜濤屬典型慢熱的「I仔」，他坦言以往「好摺」，隨著年紀漸長，不介意多接觸業內的不同朋友，「以前所有事情都係靠自己去諗，較少問別人意見，現在即使冇問題，都會同人交流，去睇人哋點睇呢個世界，都係擴展自己思維嘅方式。」其中一位經常交流的是張繼聰，不時被前輩的精警高見點醒，「佢話你哋所有人都係NPC(non-player character)，其實我當大家係NPC，若呢個世界只有你一個，你會點對待呢個世界？呢個遊戲好好玩！」 剛柔並濟 難在不違和 姜濤所說的「摺」，絕不代表躺平，他會多看不同類型的舞台演出，參考偉人名著如《金剛經》、李小龍的武術哲學等，兼收並蓄，作為自我修煉，融合於表演和作品之中。今次再與細榮合作更有默契，他形容，「細榮係是個好可靠嘅演唱會監製，因你提出咩諗法，佢都會盡力幫你實現，所以今次步伐快咗。」配合陰陽主題，演唱會結會中西樂，他直言，「呢個係好大嘅功課，亦係最難嘅地方，希望可呈現一個不違和嘅視覺體驗。」上次《WAVE》演唱會，由梅卓燕老師的開場編舞，以白布營造的浪濤效果，畫面震撼，今次姜濤亦邀請了小梅老師為《LAVA》編舞，「這次舞蹈會有剛、柔兩種模式，會邀請不同排舞老師，小梅老師會負責中間部分，我覺得佢可令呢個演唱會更有層次。」