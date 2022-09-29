姜濤幼稚園畢業照曝光 姜媽撰文大談囝囝幼年生活

姜濤過去曾提到自己的學業成績欠佳，中學時更因為成績差而被踢出校，又自言因為性格內向，不肯承認自己肥，因而被人排擠。那麼幼稚園時期的姜濤又是怎樣的呢？姜濤讀過的幼稚園，日前推出40周年特刊，其中一頁刊登了姜濤的幼稚園畢業照及姜媽的信，姜媽更與一班教職員合照，一齊做心心手勢。

姜濤教阿媽廣東話

姜媽在信中表示，應校長之邀重臨姜濤就讀的幼稚園參觀，她說︰「我心裡感到十分興奮，這個地方帶我和姜濤很多珍惜的回憶。」她提到姜濤小時候只會說家鄉及普通話，所以不懂與人溝通，但在上學了幾天之後，他已會說幾句廣東話，令她大感驚訝︰「我也跟他一句一句的學習，他竟然是我的廣東話老師呢！」

姜媽指姜濤生性聰明好動，很喜歡上學，她又感謝學校對她的支援︰「對於我這個內地人，對於孩子上學，很多事物都未認識，多謝學校所有老師和職工都好有愛心，態度非常友善，好有耐性給我支持。」她又特別多謝校長，大讚對方對家長和孩子都很關心。她續說︰「那時候我身體不太好，有時照顧蹦蹦跳的姜濤也感到吃力，教職員都適時給予幫助，讓姜濤可以在一個快樂又安全的園地進行學習生活，多謝校長不時約我見面，細心聆聽我的分享，鼓勵我，讓我感受到家的溫暖。」