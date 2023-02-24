姜濤戒玩手機學識放鬆 新居曝光考慮放租

MIRROR今日（2月24日）終於齊人出席活動，也是姜濤自今年1月1日商台《叱咤》頒獎禮後，再度公開露面，眾人在活動後接受訪問，姜濤亦當然成為焦點。

姜濤受訪時被問到腳患康復進度及昨晚被拍到維園打波，會否擔心觸及舊患？他說：「已經好好多，大家唔使擔心，應該仲要做多幾個月，因為想保險啲，未聽過醫生話唔可以打波，但佢話可以做運動嘅！對唔住醫生，我本身以為自己係就住就住打嘅，點知睇條片原來都唔係好就住，所以我覺得下次都係唔好再打啦！」至於，早前被網民狠批其身形暴漲，姜濤回應：「我唔覺得網民係惡意批評，呢啲都係好好嘅批評」他坦言最近已學習到少玩手機，就連大家的信息也很少看，並表示：「因為我想令自己專心少少，做自己想做嘅嘢。唔玩手機令我好放鬆，以前嘥咗好多時間喺手機度，依家完全唔玩手機，我覺得係專心咗好多！」當講到近日以1800萬置業，成功升呢做業主，姜濤謂：「多謝！呢個就係我放鬆嘅手段！」更笑言本身打算自住，但無奈地址通晒天，而家可能放租或會畀屋企人住。