姜濤拒穿大褸 自爆同服裝師開拖︰天氣真係好熱啦！

姜濤今日以一身全黑打扮出現，上身只穿了一件黑色恤衫，他稱成身的打扮是從家中直接穿上過來，更因此與服裝師發生爭執。由於過去不少男藝人在酷熱天氣下以冬裝示人，如早前Anson Lo(盧瀚霆)出席生日聚會以毛冷上衣示人，令大家隔著螢幕也覺得熱。連日來氣溫高達三十多度，姜濤稱原本被安排穿上厚厚的衣服，但因為太熱，所以拒絕有關安排。

天氣咁熱好難著幾件

Do姐問姜濤的演唱會安排時，突然發現他穿得比較薄，不會穿厚褸。他說︰「我今日冇換衫出嚟，因為我唔想每次訪問都著到好隆重，佢話唔得，唔match。由今朝同個服裝師拗到依家，話我平時唔係咁，唔可以咁單薄，一定要著褸，但我只想大家focus我訪問，唔係我點著衫。」Do姐問是否出現了轉變，不再甘於被人安排每次活動的造型，他說︰「入行越耐，就知係咩場合令自己最舒服，一來係天氣真係好熱，好難再咁著幾件，又戴帽。」

33度被安排穿大褸加兩件衫

Do姐認為他的打扮「好姜濤」，姜濤即大感興奮說︰「服裝師你聽到啦！佢同我拗！好想我著褸，入面一件，打底一件，再著返件褸，換埋條褲，我話今日唔駛，我屋企點出嚟就係咁，我件衫又唔係好差者！你聽到啦！我係啱㗎！」問到演唱會服裝安排，他指會因應不同主題，請來不同服裝師去處理，並透露舞蹈上的安排請來了大師級人馬幫忙，令整個演唱會的演出更好看。