姜濤收工突襲「姜濤灣」Edan肥仔Stanley「痴漢」強吻祝賀

人氣王姜濤昨天(30日)23歲生日，一眾姜糖進行了鋪天蓋地的慶祝活動，除特意舉辦電車免費乘車日，在銅鑼灣和尖沙咀的商場大螢幕亦播放姜糖自製的應援短片，再次將銅鑼灣化身「姜濤灣」，吸引數百名途人駐足觀看，場面非常墟冚！就連姜媽與姜濤所讀幼稚園的校長亦有現身到皇室堡視察，一度成為眾人集郵目標。
生日在工作中渡過的姜濤，昨日與隊友呂爵安（Edan）及邱士縉（Stanley）、ERROR成員肥仔（梁業）拍攝新劇《季前賽》，而劇組亦非常有心，準備了5層高立體籃球蛋糕為他送上驚喜，眾人更大唱生日歌，逗得壽星仔非常高興。而向來貪玩的Edan 更上載了一條與Stanley及肥仔強吻姜濤的影片，Edan 寫道：「姜哥大壽，為你送上三位痴漢！」片中Edan、肥仔及Stanley叫壽星仔一齊合照，期後三人夾擊突襲強吻姜濤，姜濤立即閃避，更忍不住笑謂：「黐線㗎！」眾人玩得相當盡興。
姜濤快閃銅鑼灣
不過全日最驚喜，莫過於壽星仔收工後於晚上10時45分，以一身黑衫戴帽包到冚突襲銅鑼灣，快閃答謝一班粉絲，姜濤甫落車即被粉絲包圍，現場一片混亂，姜濤不停揮手，並叫大家要小心，姜糖們更即場大唱生日歌，由於人頭湧湧姜濤只是留了短短2分鐘便登上保姆車離開。其後他再次於社交網貼文感謝大家的祝福，並坦言「十胎」面世感覺如釋重負，：「今天收到大家無數生日祝福，真心感恩、感謝！由於今年生日是在工作中度過，所以很抱歉未能一一回覆各位朋友的訊息。十胎終於面世，感覺如釋重負，辛苦背後團隊每一位的努力！關於這一胎，我之後會再詳細跟大家分享感受。今年最大的生日願望：世界和平」