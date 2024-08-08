姜濤新歌獲Day@COLLAR神秘獻聲 MV導演馮德倫投訴半夜被嘈醒

姜濤新歌《Every Single Time》MV找來馮德倫執導。

姜濤昨日(7日)推出新歌《Every Single Time》，MV找來才貌俱備的馮德倫(Stephen)執導，大玩「帽子戲法」，兩代男神互笠高帽，姜濤就自爆被朋友們要求偷拍靚仔導演，Stephen亦笑言答應執導皆因姜濤靚仔，不過作為前輩，他就投訴，「下次早啲瞓覺，唔好咁夜text我，有時我唔記得熄機，就俾你嘈醒。」而歌曲神秘性感女聲亦終於揭盅，原來是COLLAR成員許軼(Day)。

飛帽一take過 《Every Single Time》由張繼聰作曲、陳詠謙填詞，姜濤去年已在個唱首次演嬕，向來要求高的姜濤慢工出細貨，歌曲相隔一年才面世，他特別感激張繼聰，「特別多謝佢寫咗隻咁好嘅歌俾我，一年後先推出呢隻歌，但佢從來冇催我，實在十分感激。」姜濤與跟家人外遊期間收到新歌demo，張繼聰譜寫的旋律，即為他帶來靈感，構思MV的帽子造型，「聽到嘅時候真係覺得係一首好適合有mic stand同戴帽嘅歌，腦海即刻想像到呢個畫面，然後就好興奮同佢講話一定要隻歌。」 姜濤再次找來羅志祥的排舞老師大目編舞，指今次舞步是歷年來最難的一次，起初都擔心動作太高難度難以做到，MV中的飛帽一幕，在他抵達台灣才練習，但沒想到「一take」過就能接住。

大玩荷李活黑色電影風格 新歌MV請來曾獲第18屆台灣金曲獎最佳MV導演獎的馮德倫執導， Stephen笑言，「咁靚仔點會唔應承啫。同埋過去拍電影，都鍾意一啲有動感嘅嘢，無論係功夫、動作、跳舞都拍過，而且我都想同年青人合作下，知道阿姜叻跳舞，所以想汲收下經驗。」姜濤一開始已說出自己想法，但卻沒有過份堅持己見，「既然搵咗Stephen幫我執導呢個MV，就非常信任佢，當然作為歌手，對每一首歌都要有自己諗法，亦會提出咗先，但Stephen本身都係好優秀嘅導演，所以我喺MV製作方面都放心交俾佢，even最後方向唔一樣，我都完全信任佢嘅方向係會俾另一個感覺俾我。」 Stephen對姜濤主動給予意見，表示歡迎，「阿姜都俾好多想法，有時導演唔係就咁想放乜就乜，可以大家來來回回去溝通成件事，好似我想拍四十、五十年代film noir(黑色電影)感覺嘅嘢，通常嗰種都好stylish（富有格調）好有風格，講啲好似偵探、好壓抑、好anxiety（感覺驚慄）嘅題材，姜又想有啲舞步加入帽嘅元素，咁就啱晒！嗰個年代黑色電影裡面嘅偵探就係有戴帽，呢個結合會係幾有趣，而且阿姜未拍過黑白嘅影片，而家style圍繞呢個主題去製作，所以都係未做過嘅嘢，今次創新下，同埋我亦都鍾意拍跳舞呢！」姜濤指MV的舞蹈風格、服裝和最後編曲，跟想像沒大分別，惟沒想過能以黑白風格表達，「當我睇返成隻歌嘅畫面，再聽返隻歌，就覺得黑白好match首歌，所以好佩服Stephen可以諗到黑白呢種風格。」

姜濤獲溫提： 早啲瞓覺，少之咖啡 談到兩人溝通方式，姜濤自爆晚上靈感特別流暢，不時在凌晨send短訊給Stephen，「有好多靈感係半夜三更先諗到，諗到就會想即刻話俾人聽，包括我嘅監製、填詞，以前都係諗到就即刻講，通常都係半夜三更嘅時間，唔好意思，不過Stephen好好，好遷就，一直都好有耐性去聽我講想做嘅嘢，而喺佢做到嘅範圍內，佢都會做俾我，所以係非常好。」不過，Stephen亦不忘補充，「阿姜可能唔係好明拍攝嘅困難，例如一決定咗要做啲乜嘢，就要時間準備，好難去改。其實以後拍得多，阿姜就會知道，又或者參與多啲幕後就會知道當中困難，會明白。」另外他也溫馨提示姜濤：「下次早啲瞓覺，唔好咁夜text我，有時我唔記得熄機，就俾你嘈醒，下次臨瞓唔好諗咁多嘢，同埋唔好飲咁多咖啡。」 從合作拍廣告到執導MV，Stephen形容，「阿姜有想法，最緊要係靚仔，（姜：你靚仔好多！）但其實除咗靚仔之外，你睇呢個MV就知道，佢有好勤力排舞，希望拍出嚟大家喜歡，當然有好多人都知道佢係識跳舞，但我希望將佢最好嘅一面、才華表現到俾大家睇，等大家更認識佢呢方面嘅才能。 」姜濤衷心多謝導演讚賞，怎料被對方反問：「我靚唔靚仔呀？」姜濤大爆很多朋友都很喜歡Stephen，他笑道：「非常之靚仔啦梗係！身邊有朋友知道我同Stephen合作，今朝(拍攝當日)已經text我，仲想我偷影，但我話俾佢哋知唔可以偷影，跟住佢哋不停問我真人係咪好靚仔，因為佢哋好想見到Stephen。」